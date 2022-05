La déconvenue inattendue de la semaine dernière est-elle digérée chez les Bleus de Ciney B? David Maucq l’espère. " Nous participons dans des conditions difficiles , entame le coach cinacien. Nous serons juste 14, sans gardien et avec quelques U17. " Des aléas qui ne perturbent pas le coach de la P1. " Sur notre synthétique, nous devons nous imposer. " David voit Rienne s’imposer dans l’autre demi-finale. Son homologue anhétois, Cédric Chapelle, estime qu’Anhée B n’a aucune pression. " Ciney veut et doit monter. Nous défendrons nos chances à fond et puis, on verra bien… " Une zen attitude qui pourrait être un atout pour les Mosans.

Rienne – Gedinne B (d. 15h)

" Que demander de mieux qu’un derby? Tout le monde se connaît et ce sera un plaisir de se rencontrer. Ça chambre déjà pas mal « , indique Benjamin Rondeux, le T1 des Jaune et Noir , qui invite les joueurs adverses à se rendre au bal à Vencimont. " Nous restons sur un excellent championnat. Pourquoi ne pas déposer la cerise sur le gâteau? " Pour son vis-à-vis, le moment est enfin venu pour les choses sérieuses. " Nous avons remporté la première tranche. Ensuite, ce ne fut pas facile de gérer la motivation jusqu’à présent. Notre adversaire aura l’avantage du terrain mais aussi psychologique après sa nette victoire du match retour. Ce sera particulier pour leurs joueurs Collard et Robinet, qui joueront chez nous la saison prochaine. "