Union Namur B – Éghezée B (d. 15h)

En phase classique du championnat, les confrontations directes sont en faveur des Merles d’un côté et des Fraisiers de l’autre. Longtemps en suspens, la P4 confiée à Maxim Ostrega a atteint son premier objectif. " Je suis content de jouer aux Bas-Prés , lâche le jeune coach de Namur B. Le terrain large facilite notre jeu. Et si nous gagnons, nous retrouverons la même pelouse. " Le T1 d’Éghezée B, Mathieu Roland, ne se fie pas aux statistiques. " Ce n’est pas évident de préparer ce match vu que Namur a souvent un onze de base différent. Nous jouerons notre jeu habituel avec, je l’espère cette fois, un peu plus d’efficacité. "

Wépion B – Jambes B (d. 15h)

Entre Wépion B et Jambes B, les deux entraîneurs, amis, auraient préféré se rencontrer au tour suivant. Il y aura forcément un déçu. " Ce n’est pas le tirage que je voulais. Ce sera du 50-50 , estime Pierre-Olivier Janssen à Wépion. Même si nous avons fait 6 sur 6, Jambes est un adversaire redoutable et nous n’avions pas eu facile. Je pense que tout le monde a sa chance. Celui qui gérera le mieux le stress pourrait émerger. " Le T1 jambois Roby Certo sait qu’il n’a pas le choix. " Ça passe ou ça casse , résume-t-il. Nous devons allerà la guerre et nous arracher pour poursuivre notre chemin. Il nous faudra une autre prestation que celle contre Ham. "

P4B: David face à trois Goliath?

Spy B – Malonne B (d. 15h)

Troisième, Spy B reçoit Malonne B. Le 2acte du match du 10 avril, sifflé sur un score nul. " Jouer à domicile est un avantage , se réjouit le goleador local Henristophe Malenge, auteur de 47 buts cette saison. Le match sera sans doute différent de celui disputé en avril. Nous pourrons cette fois compter sur toutes nos forces vives et sur trois renforts de la P1. "

" Nous sommes contents, car nous souhaitions évoluer sur un synthétique , confie le mentor malonnois Giuliano Pantaleo. Le noyau de la P1 malonnoise tellement petit, tous les joueurs ont commencé la moitié des matches. Nous n’aurons donc aucune aide."

Étoile Taminoise – Mazy (d. 15h)

Deuxièmes du championnat, les Étoilés taminois reçoivent Mazy, vainqueur de la dernière tranche. " Notre but était d’évoluer à domicile , dit le coach sambrien Maurizio Lo Manto. Nos invités ne devraient pas être dépaysés. Leur terrain est similaire au nôtre. Une rencontre de tour final n’est jamais facile, quel que soit l’adversaire et quel que soit le terrain. Nous ne sous-estimons personne, même si nous ne devons avoir peur que de nous-mêmes. "

" L’Étoile possède une très grosse équipe et a terminé la saison en faisant grosse impression , analyse le T1 visiteur Philippe Baugnet. Nos hôtes seront les favoris. Pourtant, c’est le tirage que j’espérais. Tamines est une équipe A qui ne pourra être renforcée par des joueurs de P1. "

P4C: Du bonus pour Natoye

Faulx-Les Tombes – Natoye (d. 15h)

La première rencontre de ce tour final de la série met aux prises Faulx à Natoye. Du côté de Faulx, les hommes de Didier Darte devront tout faire pour s’imposer sous peine de voir leur objectif de la saison s’envoler. À Natoye, David Brasselet aborde la rencontre sans pression. " Notre saison est déjà réussie puisque nous sommes arrivés là où personne ne nous attendait. Faulx veut monter, la pression est donc chez lui. De notre côté, nous allons aborder cette rencontre sans pression en essayant de livrer le meilleur match possible et, pourquoi pas, prolonger notre aventure. J’espère également que ce match sera disputé dans une bonne atmosphère et devant un peu de monde. Mes joueurs le méritent après avoir livré une belle saison ", indique le T1 de Natoye qui devra se passer de Vladim Vestens et Jérémy Bette, absents.

Ohey B – Bonneville (d. 13h)

L’autre rencontre de tour final verra Ohey B et Bonneville s’affronter. Ohey sera tributaire des résultats de son équipe A qui, passée à côté du titre, disputera les prolongations un étage plus haut. Bonneville tentera quant à lui de faire bonne figure et d’aller le plus loin possible.

P4D: Un derby pour commencer

Tarcienne B – Thy-le-Château B (d. 15h)

Tarcienne B s’apprête à recevoir son voisin Thy B. Après un 2tour presque parfait (une seule défaite face au champion nismois), les Mauves abordent ce match sereins mentalement, peut-être moins physiquement. " Après un second tour comme le nôtre, nous sommes conscients que nous pouvons monter , glisse le coach Cédric Didion. Ma seule crainte est le niveau physique de mon équipe, qui chutait un peu ces dernières semaines. Dans des matches aussi serrés, c’est souvent le physique qui est prépondérant. Le point positif est que nous récupérons Cenci et Diez. "

À Thy, après une fin de premier tour en tête, la dynamique s’est inversée au point de voir l’équipe rapidement décrochée de la course au titre. Le tour final reste un dernier espoir de montée mais deux victoires pourraient ne pas suffire. En effet, l’équipe A dispute elle aussi le tour final en P3, et seule une montée de l’équipe A permettrait une montée de la B.

Florennes – Hastière (d. 15h)

Grâce à une excellente saison, Florennes s’est retrouvé dans le top 3 tout au long de l’exercice. Ludovic Diez, le coach, s’en réjouit. " L’objectif était de faire une belle saison et de ramener des gens au club. C’est déjà une réussite. La montée n’a jamais été un but mais, maintenant que nous sommes au tour final, nous nous prenons au jeu et essayerons de monter en P3, un an en avance sur l’objectif initial. "

Les Florennois affrontent les Hastièrois de Fabrice De Rycke. " Il n’y pas de grandes différences entre les deux équipes, juge-t-il. Ils ont un petit avantage de recevoir mais les chances demeurent égales. Nous sommes là où nous voulions être en début de saison. À nous de donner le meilleur pour monter d’un échelon. "

+ À LIRE | P4E : Ciney veut toujours y croire, Rienne et Gedinne en derby