Tour final P3B: Derby explosif à Thy

Pour Somzée, ce tour final est la cerise sur le gâteau. "Ce n’était pas l’objectif, mais pour nos jeunes c’est super, avoue Damien Pourbaix. On se déplacera sans pression. Sur un match, tout est possible."

L’autre duel opposera Moustier à Couvin B. "Nous avons battu les Couvinois à deux reprises, rappelle Steve Surinx. Mais je m’attends à ne pas rencontrer la même équipe. Nul doute que les Couvinois bénéficieront de renforts de D2. On sera privé de notre buteur, Steve Surinx, et de Mitrugno. J’ai cependant confiance en mes joueurs."

Couvin, qui s’est qualifié in extremis , ne s’alignera pas en victime consentante. "On ne part pas favori, lance Fabrice Lebrun. Moustier dispose d’une belle équipe, bien organisée, avec des joueurs d’expérience. On va tout mettre en place pour essayer de créer l’exploit."