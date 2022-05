Tour final P2B: Petigny souhaiterait vaincre enfin les Bioulois

Si le coach récupère Wanschoor, il devra composer sans Clément Helénus. " J’ai une élongation de l’adducteur. Au terme de la saison, je rangerai les crampons. J’aimerais terminer sur une montée."

Vainqueur de la première tranche, Bioul ne se déplacera pas en victime consentante. " Hériter du grand favori n’est pas le meilleur tirage, avoue Michel Grégoire. On va tout donner pour offrir la meilleure réplique, malgré les absences de plusieurs titulaires, qui sont à l’infirmerie."

Evelette, qui reçoit Profondeville, n’a pas oublié le match aller. "Chez nous, on n’avait pas existé, avoue Olivier Cauz. J’espère que, cette fois, on ne va pas commencer à jouer à 15h30. En cas de qualification, on jouera encore à domicile."

Vainqueur de la deuxième tranche, Profondeville redoute ce déplacement. " Ce n’est pas le meilleur tirage, lance Éric Suray. On va toutefois se battre pour créer la surprise. C’est comme un match de Coupe, tout est possible."