Tour final P2A: Une grosse armada et trois flottilles?

"Bossière-Gembloux est un adversaire coriace, contre lequel nos rencontres de championnat se sont décidées dans les derniers instants , rappelle le mentor namurois, Roman Severino. Nous en avions tiré profit. J’espère que nous repartirons sur ce sentiment, pour générer une nouvelle issue favorable."

Le second match opposera Ligny à Rhisnes. "Le fait de jouer à la maison nous fait plaisir et la perspective d’un second match à la maison nous motive , se réjouit le T1 lignard, Jean-Baptiste Bertrand. Notre bilan contre Rhisnes est d’un point sur six. Nous devrons donc trouver les solutions pour venir à bout de cet adversaire costaud."

"Un gros tirage, face à une grosse armada , regrette le coach rhisnois, Thomas Nelis. Ligny est l’équipe du second tour. Nous allons jouer sur terrain synthétique. C’est toujours un peu compliqué pour nous. Notre saison est réussie, ce qui viendra sera du bonus."