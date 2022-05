Les Mosans ont réussi leur entrée en matière ce mercredi soir, en s’imposant de justesse (75-68) contre des Nivellois venus à huit (ils ont en réalité joué à six). "Défensivement, on a livré une première période parfaite, confie le coach Thomas Dustin. Mais Nivelles s’est ajusté après la pause et nous n’avons plus pu répondre la pareille. On a gelé le ballon, seuls deux de mes joueurs marquaient. On manquait de mouvement mais heureusement, on a réussi à rester devant à la 30 e (58-52) grâce à deux coups d’éclat. Dans le dernier quart, on ne trouvait pas les solutions devant, mais j’avais mis un cinq de base très défensif au jeu. Finalement, on a eu un petit déclic en toute fin de match."

Si les Mosans sont à 40 minutes de la finale, le coach Dustin sait que le plus dur reste à faire. "Nivelles n’a jamais perdu à domicile en championnat, précise-t-il. Je vais insister sur quelques points pour le retour. On doit mieux faire tourner le ballon, défendre plus dur dans l’un contre un, améliorer notre réussite aux lancers et enfin, insister sur notre jeu intérieur, chose qu’on a oublié de faire en deuxième période à l’aller."

À Nivelles, le sixième homme profondevillois sera également de la partie. Les supporters viendront en effet en car soutenir leur équipe.

Gembloux – Charleroi (s. 21h)

Fidèle à lui-même, le CEP s’est aisément emparé de la première manche (91-68), face à des Gembloutois qui n’ont pas répondu à l’attente. "Les joueurs n’ont pas donné l’impression de jouer un match de play-off, confie le coach, Marc Mesureur. Au lieu de se faire plaisir, ils ont plutôt laissé le loisir aux shooteurs adverses, comme Steinier, de prendre leurs dispositions. Le début du match a décidé du reste. Le CEP a pris confiance, tandis que nous sommes tombés dans le doute. Et le fait d’avoir manqué de réussite extérieure en première période et d’avoir perdu une vingtaine de ballons n’a pas facilité la chose. Ce samedi, certes, ce sera un tout autre match mais on devra quand même se montrer plus attentif en défense et être plus dans l’action."

De son côté, Charleroi souhaite finir le travail. "Mercredi soir, nous avons répondu des deux côtés du terrain, tout en faisant en sorte que Gembloux ne parvienne pas à mettre son jeu en place, se réjouit le coach, Tom Poppe. Par ailleurs, j’ai aimé l’alternance de jeu. En première mi-temps, mes tireurs ont pris feu en périphérie, avant que Lambot domine sous l’anneau à la reprise. À présent, on recommence à zéro. Même si on sera attendu, on va tenter de reproduire la même prestation pour se qualifier pour la finale."

À Gembloux, Carretta risque d’être trop court alors qu’à Charleroi, tous tiendront leur position.