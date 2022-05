Marnegrave: «L’expérience de Loyers a joué»

La déception se lisait par contre sur les visages cinaciens. "Nous n’avons pas pu jouer notre jeu en première période, précise Alexandre Gielen. Nous sommes une équipe de jeunes, nous n’avons pas l’habitude de jouer ce genre de match devant de nombreux supporters. De plus, le manque de réussite à distance ne nous a pas aidés, alors que les shoots nous avaient permis de défaire Waterloo en quart de finale. Loyers a un jeu fort physique, c’était la guerre sous l’anneau pour prendre le rebond. C’est dommage pour la défaite, mais rien n’est encore fait. Il n’y a que dix points d’écart au final. On est confiant pour le retour, même si on sait que ce sera compliqué."