Loyers en route pour le doublé?

Loyers et La Plante ne se quittent plus. Après s’être rencontrés il y a un mois en finale de la Coupe de la province, et il y a une semaine lors la dernière journée de championnat, les Rouges et les Noires se retrouvent à nouveau pour la demi-finale des play-off. Avec toujours cette opposition de style entre la jeunesse et l’expérience. "Pour nous, c’est une nouvelle compétition qui commence, déclare le coach loyersois, Christophe Giaux, qui aura l’avantage du terrain. Une bonne majorité de mes filles vont découvrir ce que c’est de jouer les play-off. Et en face, ce sont des filles qui ont déjà connu ça. Avoir fini en pole position ne veut pas dire que nous allons décrocher le trophée, il suffit de regarder le palmarès de ces dernières années."