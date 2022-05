Les Loyersois assurent à la maison

23-15, 20-18, 13-14, 19-17

LOYERS: Heraly 1, Demars 6 (1x3), Pirlot 8 (2x3), Bierman 1, Guillaume 16 (3x3), Di Francesco 4, Bastin 2, Kiraranganya 3 (1x3), Waterval 13 (3x3), Marnegrave 21 (2x3).

CINEY: A.Balthazar 2, Laroche 3, Jacques 11 (1x3), Dejaeghere 4, Malliar 27 (1x3), Gielen 14, Henin, M.Balthazar 2, Chapelle 2.

Il y avait longtemps qu’on n’avait pas vu un tel engouement pour un derby namurois. Les supporters des deux camps s’étaient déplacés en nombre et ils n’ont pas été déçus, ce jeudi soir, à l’occasion de cette demi-finale de play-off.

Les deux équipes prennent quelques minutes pour se jauger, avec un premier enseignement: la défense intransigeante de Waterval sur Malliar. Le coude à coude est lancé, mais à 7-8 à la 5e, Waterval ne se contente plus de défendre, il s’illustre également à distance avec trois missiles en trois minutes, pour faire 16-10 puis 23-15 au terme du premier quart temps. C’est encore à distance, par Pirlot, que Loyers relance le second quart, mais le capitaine cinacien, Jacques, montre l’exemple et Ciney s’accroche, sans pour autant réussir à réduire l’écart (43-34 au repos).

Ciney revient à cinq longueurs

Toujours aussi appliqués en défense, les visités sont moins en réussite après la pause et, si Malliar trouve enfin le chemin de l’anneau, il ne peut, à lui seul, refaire le retard de son équipe, qui ne démérite pas pour autant. Et ne concède finalement que huit points de retard à la demi-heure (56-48).

Les Cinaciens ne s’avouent pas vaincus et jettent leurs dernières forces dans la bataille, revenant à cinq unités à la 32e (56-51).

Après plusieurs tentatives à distances non concluantes, c’est finalement Demars qui règle la mire pour redonner un peu d’air à son équipe (61-53).

Les visiteurs n’abdiquent toujours pas et la tension monte, comme en témoignent quelques signes d’énervement. Mais l’expérience de Marnegrave finit par faire la différence.