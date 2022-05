Erpent – Natoye (v. 20h)

"Comme notre objectif d’être dans le haut du classement est atteint, notre saison est déjà réussie, confie Jean-Louis Jacobs Les play-off sont des matches de Coupe pour lesquels mon équipe n’a pas assez d’expérience à l’exception des frères Dewez et de Stiénon. Je vais insister sur le plaisir de jouer pareilles rencontres, de ne pas surjouer et de travailler, comme ce fut le cas au cours de la saison. Je prévois un match équilibré entre deux équipes jeunes. Comme l’enthousiasme sera présent des deux côtés, il faudra gérer au mieux ses émotions ".

"En tant qu’outsider, nous allons tenter de faire bonne figure dans cette nouvelle compétition, espère Bastien Gilain. Pour nous, c’est que du bonus, nous allons juste en profiter et prendre du plaisir. Erpent est une équipe redoutable avec énormément d’expérience et des joueurs qui ont évolué à un niveau supérieur. Si on n’est pas prêt, on risque de subir les échanges comme lors du dernier match de championnat. Chaque minute passée sur le terrain sera de l’expérience en plus pour mes jeunes."

Malonne – Belgrade (s. 21h)

"Comme on a déjà joué Belgrade à trois reprises cette saison et qu’on a à chaque fois remporté l’enjeu, nous sommes en confiance pour cette première manche, confie Antonin Gilet. Le tout sera de voir quelle équipe alignera Belgrade. En effet, si des joueurs de D3 seront présents, notre tâche sera compliquée. Devant notre public présent en nombre, les dames jouant juste avant, on devrait vivre un intéressant et chouette match. À nous de faire preuve de stabilité, de patience et de faire attention à l’un contre un" . Blessé, Thibaut Pilette sera absent.

"Ce match, c’est la confrontation de l’expérience face à la jeunesse, explique Stéphane Plumier. Nous savons que nous allons être bien accueillis par leurs supporters. Nous allons devoir être très appliqués et jouer dur. J’ai confiance en mon groupe qui est surprenant vu sa jeunesse" .