La consécration d’un groupe soudé au Better Foot Dinant

Une réussite qui serait impossible sans les bénévoles. « Au sein de la famille du Better, les joueurs de toutes les équipes peuvent arriver le vendredi, sac en main, afin de se concentrer sur leur sport favori. Tout y est parfaitement organisé et préparé, ce que peu de clubs namurois peuvent se permettre. Une gestion en or par des bénévoles tout aussi brillants. 1000 mercis à Philippe Meyfroidt, Frédéric Jeanmenne, Alain Melot, Dimitri Léonet, notre barman, et aux autres comitards qui font du Better une belle réussite. » L’avenir mosan s’annonce rose.

L’œil du coach Olivier Baudelet

Jérôme Lambotte : Capi ou Djé. Le meilleur buteur de la série et le meilleur pivot. Un patron incontestable, à la mentalité irréprochable, et un vrai chien de talus durant le match.

Cyril Delaite : le meilleur gardien de la série! Le «mur jaune» peut parfois gagner une rencontre seul. Calme sur la pédale, avec ton nouveau bolide. Et demande congé le samedi!

Jimmy Lenoir : notre Jim national est le joueur le plus fort jamais connu au Better. Seul bémol, il n’aime pas trop la bière et la salle de Sougné le rend nerveux.

François Weynant : Franz, la machine de l’équipe! Notre meneur de jeu, faiseur d’assist et buteur depuis qu’il a découvert le pointu. Son défaut? Il nous casse les pieds pour s’entraîner deux fois par semaine et demande toujours des amicaux contre le BV Mont et Anhée.

Bastien Wéron : le Bast est le gentleman de la bande. La D2 t’attend à bras ouverts. Tu es tout sauf un «Zéro».

Kévin Sbaa : Le Kev, ou Steph pour les intimes. Nous a fait grandir par sa technique, son impact physique et sa mentalité. Je compte sur toi pour la commande des shorts style «court volleyeuse», histoire de mettre tes magnifiques cuisses en évidence.

Kylian Carpentier : le Kix est notre plus belle progression. La plus pure et la plus belle frappe du groupe. Une demande est faite à la fédération pour agrandir les buts de 10 centimètres.

Colin Drugmand : Le Col, ou Cavani, a brillamment relevé le défi d’intégrer le Better après une saison Gedinne. En cas de besoin urgent, tu sais toujours où trouver un vieux pantalon de guindaille.

Florent Bernier : Flo est énorme techniquement! La D2 te conviendra à merveille. Mais avec autre chose que des patins aux pieds, ma poule!

Kévin Héligers : notre Kev aura connu deux titres de champions en deux semaines. Tu es le roi des doses bien senties des «godets vestiaire». Ou pas, selon le moment de la soirée.

Loup Meurice : Mon Loup. Garçon d’une gentillesse extrême et doublure parfaite de notre capi. Je compte sur toi en D2, et pas juste sur les parquets.

Jordan Mayanga : Jojo ou Mayeng. Notre Brésilien. Malgré ton départ au BV Mont, tu feras toujours partie de nos souvenirs et de la bande.

Gilles Drugmand : Gilou, ta technique et ton sens du jeu nous auraient été précieux. J’espère compter sur toi la saison prochaine.

Justin Delobbe : Pelon reste toujours disponible entre les perches. Félicitations pour ta place de titulaire gagnée avec Beauraing en P1!

Nicolas Bernard : Nico est le 3egardien utilisé. Son unique prestation fut à la hauteur de son potentiel.

Mattéo Tasiaux : Mat a brillé pour son unique apparition. Le futur du Better, sans aucun doute!

Julie Jadoul : La tendre moitié de notre Capi. Merci pour ton incroyable disponibilité. Comme tu le dis si bien, «Il la fallait, celle-là.»

Frédéric Jeanmenne : Fred est entré dans le staff à sa demande et ne nous a plus quittés. Désolé pour tes lunettes égarées, probablement entre deux verres de rhum.

Dimitri Léonet : notre barman Dim suit exactement le même parcours que Fred. Prudent quand tu danses la Samba sur les bars!