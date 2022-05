Jemeppe et Lesse & Lhomme au tour des deuxièmes

"On a vécu la même mésaventure, mais on sera quand même plus ou moins au complet , enchaîne l’entraîneur rochefortois. Les plus jeunes nous accompagneront. On y va dans l’optique de découvrir le niveau des équipes des autres provinces et pour s’amuser. Si on devait monter? Cela ne se refuse pas. Et les joueurs en auraient envie. On ne serait pas prêts à 100%, mais cela nous permettrait de progresser plus vite."

Chez les dames, c’est Jemeppe C, dauphin d’Ohey, qui ira tenter sa chance. Avec d’autant plus d’intérêt que l’équipe B du club n’est toujours pas certaine de son sort, en promotion. "Je n’ai e n tout cas pas reçu de mauvaise nouvelle la concernant, jusqu’ici , rassure le président sambrien, Benoît Charlier. Quant à notre P1, elle se rendra à ce tournoi avec l’ambition de faire le meilleur résultat possible, voire de décrocher la montée. D’après les échos, il y a pas mal de places qui se libéreraient…"

Les filles de Janina Fedotova affronteront Stavelot (Liège), Pays des Collines (Hainaut), Sporta Brussels (BWBC) et Stabulois (Luxembourg). Les garçons de Lesse & Lhomme défieront, eux, Malmedy (Liège), Pays des Collines (Hainaut), Tubize (BWBC) et Stabulois (Luxembourg). Les deux tournois se dérouleront selon la formule de la "poule unique", avec des matchs en deux sets gagnants de 25 points et un set décisif en 15 points, à partir de 10h.

Le point en provinciale

Voici les montants et descendants connus dans les divisions provinciales, sur base des classements définitifs et de la situation actuelle en Promotion (montées, descentes, disparition ou arrêt d’équipes). Les séries définitives seront dévoilées après le 20 mai.

P1 messieurs: Ciney (2) monte en promotion, suite au refus des champions de Namur. Lesse & Lhomme A (4) dispute donc le tour final des seconds de P1. Doische A, descendant volontaire, sera "remplacé" par son équipe B, championne en P2.

P2 messieurs: en plus de Doische, Beauraing (2) et Jemeppe (3) rejoignent l’élite.

P3 messieurs: Le Roux C, champion, Beauraing B (2) et Gembloux C (3) grimpent d’un échelon.

P1 dames: les championnes d’Ohey passent en promotion, alors que Jemeppe C participe au tour des seconds de P1. Dernier, Gembloux C descend en P2.

P2 dames: Anhée B (1) et Profondeville B (2) sont appelés parmi l’élite.

P3 dames: le trio de tête (Le Roux C, Ciney C et Lesse & Lhomme C) prend l’ascenseur pour la P2. USV Couvin B ne se réinscrira pas.

P4 dames: les quatre premières équipes (Le Roux B, VSport B, Namur E et Ciney D) sont propulsées un cran plus haut.