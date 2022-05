Samedi à 20h, le stade de la Tourette à Biesme accueille la finale de la coupe provinciale féminine, entre Ciney et Beauraing. Plus qu’une préparation de la finale Messieurs programmée le jeudi 26 mai (20h), la rencontre oppose deux valeurs sûres du football féminin namurois. Deuxièmes du défunt championnat, les Condrusiennes partent avec les faveurs des pronostics face aux pensionnaires de la cité mariale, quatrièmes en P1.

Après avoir éliminé Grand-Leez (3-0), Dinant (2-6) et Andenne (1-2), les Cinaciennes se sont qualifiées, aux tirs au but, à Arquet, champion en P2A. "Le plus compliqué sera de ne pas sous-estimer l’adversaire que nous avions rencontré en championnat il y a trois mois, et où la manière nous avait donné une victoire de 7-0 , prévient le mentor cinacien Michaël Petit. Un match n’est pas l’autre. Des faits imprévus peuvent changer la donne." Le groupe et les parents se déplaceront en car pour la finale. "Nous serons au complet. La sélection a été communiquée vendredi après le dernier entraînement."

Tombeuses de Bioul (3-4), de l’US Auvelais (6-2) et de Malonne (2-4), les Beaurinoises ont éliminé Rochefort (3-0) pour s’offrir une deuxième finale consécutive. La dernière, perdue au terme de la séance des tirs au but contre Bossière, date du 2 mai 2019. "Je pense que nous aurons droit à un match ouvert entre deux belles équipes , lance la coach beaurinoise Katty Quertinmont. Chaque équipe veut cette Coupe et chaque équipe mettra tout en œuvre pour la gagner. Mon noyau à présent au complet, j’aurai fait ma sélection hier soir ou ce samedi matin."

Ce soir, il n’y aura que des dames sur la pelouse: le duel sera arbitré par un quatuor 100% féminin. Véronique Geerts sera assistée de Caroline Bearelle, de Caroline Rems et de Fanny Wiggers.