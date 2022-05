«Beaucoup d’émotion sur ce Giro»

Comment ses proches vont-ils s’organiser pour suivre le grimpeur de Landenne durant ces trois semaines? "Nous irons sur place la dernière semaine , raconte sa maman. D’ici là, nous le suivrons à la télévision. Didier (NdlR: son papa) a des consultations en journée, mais il y a la télévision dans la salle d’attente, avec la retransmission de la course. Entre deux patients, il regarde l’évolution de la course."

Partir un mois pour suivre le gamin, ce n’est pas simple! "Pour ses frères et sœur non plus, Valentin (qui a été soigneur chez Intermarché Wanty-Gobert) est parti aux États-Unis comme préparateur physique d’une équipe de basket d’une Université de l’Iowa. Justin doit préparer des examens et Clémence sera aussi en blocus. Mais nous irons avec Didier la dernière semaine dans le Nord de l’Italie, dans une région que nous connaissons bien. Ce sera d’ailleurs très particulier, il y aura beaucoup d’émotion. Car Sylvain va passer en course à quelques kilomètres du village natal de mon papa, décédé l’an passé."

Le grand-père de Sylvain est arrivé en Belgique, à Andenne, dans les années cinquante. " C’est d’abord mon grand-père qui est venu travailler dans la région, dans les carrières , poursuit la maman du coureur. Il a fait venir mon papa, mais aussi ses trois sœurs. Mais il y a toujours un peu de famille qui habite en Italie."

Autour de Pordenone, dans le Frioul. " Nous y allions souvent en vacances, ce sera donc spécial d’y suivre Sylvain en course, sur le Giro, poursuit sa maman. Sylvain pensera certainement à son grand-père. À son enterrement, il avait dit que mon papa aurait été content s’il participait un jour au Tour d’Italie. Cette fois, ça y est. Pour Sylvain, c’est super. Il a toujours rêvé d’y participer. Dans le grand public, on parle toujours du Tour de France, mais le Giro, c’est mythique aussi. Avec tous les grands cols, comme le Mortirolo et d’autres."