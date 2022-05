PROFONDEVILLE : Deltombe 4, Degey 19, Gruslin 17, Delvaux 8 (1x3), Garot 5, Tillieux 5 (1x3), Bastin, Guns 8, Sprimont, Mouchart 8 (2x3).

Les Mosans ont fait un premier pas vers la finale en s’imposant face à Nivelles lors de leur première manche des play-off. Ils doivent désormais confirmer à Nivelles vendredi soir.

Devant une grosse centaine de leurs supporters, les Sharks prennent les devants, grâce à un Degey prolifique dans la raquette adverse. Les Nivellois se contentent de shooter à distance, mais ils ne font pas mouche (9-4). Seuls Ndozi-Miala et Kominski permettent à leur équipe de rester dans le coup: 23-15 à la 10e. Dans le deuxième acte, les visiteurs commencent tout doucement à prendre confiance à distance, à l’image de Navez et Bizet, tandis que les Mosans se cassent un peu les dents sur la zone adverse, en accumulant les pertes de balle. L’écart fond jusqu’à six unités (34-28) mais Profondeville ne cède pas. Deltombe remet la marche avant et le shoot de Tillieux redonne une bouffée d’oxygène aux siens: 40-31 au repos.

Au retour des vestiaires, les Nivellois remontent sur le terrain avec le couteau entre les dents. Ils signent un 2-8 d’entrée de jeu (42-39) et passent même devant pour la première fois de la rencontre sur une bombe de Beaujean (50-52). Sur un dunk, Guns remet les équipes à égalité et Mouchart accentue l’écart: 58-52 à la 30e. Un chassé-croisé a alors lieu dans le dernier quart, qui est plus que tendu. La cause? Les Mosans laissent trop d’espace à leurs adversaires en un contre un. À 68-68, Degey redonne l’avance aux siens. Nivelles gaspillent alors quelques possessions pour revenir au score. Gruslin lui donne le coup de grâce.