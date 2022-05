Loyers favori, Ciney outsider?

Quelques heures avant de s’affronter, Loyersois et Cinaciens sont plus motivés que jamais pour en découdre. À ce stade de la compétition, les uns et les autres n’ont qu’une ambition: ouvrir les portes de la finale.

Fidèle à ses couleurs depuis plusieurs années, le Loyersois Pierre Demars oscille entre méfiance et confiance. " Sur l’ensemble de la saison, on pourrait penser que nous avons l’avantage. À part celui du terrain, je considère que c’est du 50/50. Depuis le retour de Malliar, Ciney tourne mieux mais son absence a aussi permis aux autres de prendre plus de responsabilités et d’évoluer plus vite. À Ciney, tout le monde peut apporter son lot de points mais nous sommes la meilleure défense de la série et c’est l’occasion pour nous de le démontrer. C’est excitant de jouer un tel match et je suis fier de porter le maillot de Loyers quand je vois tous ces supporters qui viennent nous encourager. Celui qui gagnera ce premier match prendra un avantage moral. Si nous devions être battus, alors c’est que Ciney aura été plus fort que nous."

«Viser plus haut»

Joueur incontournable de l’effectif cinacien, Antoine Malliar ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. "Nous retrouver à ce stade de la compétition est déjà une réussite en soi, mais on se doit maintenant de viser plus haut, même si ce n’est en rien une obligation. Je score assez facilement mais je le dois beaucoup à mes coéquipiers. Je sais que c’est avant tout en équipe que nous pouvons faire un bon résultat. Loyers est un groupe redoutable mais en championnat, nous n’avons été battus que d’un point chez eux. Nos deux derniers matches face à Waterloo doivent nous donner encore plus confiance. Gagner ce premier match mettrait encore plus de pression sur Loyers mais ce sera compliqué."