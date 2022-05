Le parcours du Tour de Namur 2022 est connu

L’édition 2022 du Tour de la Province de Namur connaît son tracé. Ses organisateurs l’avaient déjà dévoilé dans les grandes lignes depuis plusieurs semaines, mais il manquait quelques détails et autres confirmations, avant de l’officialiser. Cette fois, le Royal Namur Vélo peut dévoiler aux coureurs et aux suiveurs les cinq étapes qui animeront la première semaine du mois d’août. Le successeur de Jenno Berckmoes (le jeune coureur flamand ne sera pas au départ, vu qu’il est désormais chez les pros, chez Sport Vlaanderen-Baloise) sera directement plongé dans le vif du sujet. Car la première journée sera l’étape des Ardennes, entre Gedinne et Bièvre.