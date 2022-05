La renaissance des Spirous

"En me domiciliant à Spy, j’ai saisi l’opportunité de relancer la balle pelote dans un cadre et un environnement de choix, souligne le vice-président et secrétaire. Ce fut un travail de longue haleine et beaucoup de boulot pour bâtir une équipe. J’ai en outre bénéficié de l’aide de la commune de Jemeppe pour le tracé du ballodrome. J’ai ciblé des joueurs d’expérience et d’autres nostalgiques désireux de réenfiler le gant." Malgré l’engouement, la préparation du championnat fut toutefois perturbée par les blessures de Michaël Frédérickx (dos) et d’Olivier Remy (coude), qui nécessitèrent l’engagement du cordier Claudy George et du petit milieu Sam Janssens.