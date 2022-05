La fin d’un cycle pour Temploux

Pour les deux dernières rencontres, Temploux a dû composer sans son coach, Frédéric Pilloy, qui s’est sérieusement blessé suite à une chute. "Les nouvelles le concernant sont rassurantes, il est sorti de l’hôpital, explique Vincent Lhoest. Il m’a d’ailleurs dit qu’après trois mois de convalescence, il serait sur pied pour l’été" .

Malheureusement pour Temploux, le visage va changer suite à l’exode de la quasi-totalité de l’équipe P1. "C’est vrai, c’est une déception, poursuit Vincent Lhoest. Je ne vais pas revenir sur les nombreux blessés et les matches qu’on n’aurait jamais dû perdre, ni sur le +5 arraché vendredi par Beez à Profondeville. On ne refait pas l’histoire mais il est clair que la P1 finit à un niveau qui ne reflète pas les qualités de l’équipe. Certains joueurs ont donc fait le choix d’opter pour des opportunités lorsqu’elles se sont présentées. Si Profondeville s’était imposé contre Beez vendredi passé, peut-être que certains joueurs auraient regardé leur choix avec une certaine pincée au cœur" .

Parmi les transferts, on note plusieurs départs vers le Mosa Jambes, à savoir Olivier Hennart, Thomas Franckinioulle, Julien Maiscocq, Julien Lagneaux et Jérôme Decocq. "Je suis évidemment déçu de la saison, qui ne fut pas toujours correcte et qui oblige Temploux à rejouer en P2, regrette Olivier Hennart . Le pourquoi? La sauce n’a pas pris, les joueurs étaient peut-être mal utilisés, un manque de rotations… Pourtant, on avait une équipe qui possédait beaucoup d’expérience. Pas mal d’entre nous vont au Mosa, certains à Ciney et les autres vont se disperser" .

Quel visage va alors présenter le club de Temploux la saison prochaine? "Temploux alignera une P2 et une P3, avec l’intention et l’envie de se faire plaisir, conclut Vincent Lhoest. Pour ces deux équipes, l’essentiel des effectifs restera inchangé. Pour la P2, après plus de quatre saisons de leadership, Mathieu Stoquart a exprimé le souhait de réintégrer les rangs de l’équipe comme joueur. Pour lui succéder, on a l’immense plaisir d’accueillir Jérôme Basone qui affiche déjà des ambitions. Affaire à suivre" .