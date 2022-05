Les écoles libres de Florennes sont en fête ce vendredi avec un jogging et un run and bike. Dès 19h, départ du 6, des 11 km et même du run and bike sur un parcours de 11 km

www.ultratiming.be

Trail des Arches à Andoy

Samedi, c’est à Andoy que cela se passe à l’occasion du trail des Arches. L’ASBL ACTM propose un 32 kilomètres, dont le départ est prévu à 9h30, un 18 km, programmé à 9h45 et enfin un 9 km à 10h.

www.chronorace.be

HortiRun (anciennement ITH Run)

Anciennement appelé l’ITH Run, l’épreuve proposée par l’école horticole de Gembloux est de retour ce samedi avec non plus un trail mais un jogging, l’HortiRun. La boucle de 5 kilomètres permet de visiter les différents sites de l’ITH. Départ commun pour le 5, le 10 et les 15 kilomètres.

www.otop-services.be

Run and Bike Games de Maillen

Les étudiants de l’Henallux proposent la première édition du Run and Bike Games, organisé à Maillen ce samedi. Le programme est assez simple, avec trois distances proposées de 17 (10h00), 11 (10h30) et 7 (11h00) kilomètres.

Run and Bike Games Facebook

Trophée Étienne Janssens

Pour la seconde fois, le trophée Étienne Janssens est organisé ce samedi à Sart-Saint-Laurent. Le départ des parcours de 5 et 10 kilomètres est prévu à 10h00.

www.otop-services.be

"Run in the woods" à Gesves

Le service des sports de l’Université de Namur organise pour la seconde fois le "run in the woods", dans les bois du domaine d’Haugimont. L’épreuve, qui se déroule à Gesves, propose deux distances de 6 et 13 km dont le départ est prévu à 11h.

www.otop-services.be

Sambreville: jogging des pompiers

Dans le cadre du challenge Vals et Châteaux, les pompiers de Sambreville accueillent les joggeurs ce dimanche pour un 11,6 kilomètres à 10h30 et un 5 kilomètres à 10h35 pour le "jogging des pompiers".

www.chronorace.be

Biathlon cross d’été à Couvin

Concept innovant ce samedi du côté de Couvin à l’occasion du biathlon cross d’été, qui allie de la course à pied et du tir. Les participants ont le choix entre 5 kilomètres et 2 tirs ou 10 kilomètres et 4 tirs.

www.ultratiming.be

Maredsous Trail

La société Sport Events pose ses valises à Maredsous ce dimanche à l’occasion du Maredsous Trail. Des parcours de 25 (9h), 7 (10h) et 15 (11h) kilomètres sont au programme.

www.passionforsports.eu