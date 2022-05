De retour après une saison blanche

Christophe qui est aussi arbitre, a ainsi ramené les frères Musso, Gailor, Loïc, Quentin et Tristan Urdaneta qui jouaient à Denée, Randy Charles, Audry Demeuse, Benjamin Lefebvre qui évoluaient à Hanzinne et Fabrice Joret.

" Nous avons été obligés de reprendre dans la division la plus haute, soit la Régionale 1. On visera donc le maintien d’autant que nous partons dans l’inconnu. Suite à la régionalisation des séries, nous avons hérité de Genappe, Arquennes et Pironchamps. Trois formations totalement inconnues. On va pouvoir découvrir d’autres ballodromes et d’autres équipes. Ce n’est pas plus mal. Il faudra aussi compter avec Mettet et Sart-en-Fagne qui sont bien armés."

Le comité est composé de Christophe Vanden Bossche, président, Nadinne Kruszyna, vice-présidente et responsable de la buvette, Nancy Macaigne, secrétaire, Raoul Preumont, trésorier, Jacques Massinon, Marlène Riffont, membres.