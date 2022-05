De bons résultats derrière Fernémont et de Mévius

Jolie victoire de Septon

Entre les deux Porsche précédentes, et dans le top 20, Benoit Verlinde remportait de manière autoritaire la coupe de promotion réservée aux Renault Clio de catégorie RC5. Parmi les neuf classées, on retrouvait les filles namuroises en la personne de Clémentine Benoit, cinquième du Trophy, et Camille Mazuin, septième, qui a pu reprendre confiance après sa grosse sortie au TAC Rally. Entre les Clio de la catégorie RC5, on retrouvait aussi la version R3T de Corentin Fiasse qui terminait dans le top 30 juste devant la DS3 R3T de Bruno Mathieu. Derrière les R3 désormais placées dans la catégorie RC4, Laurent Vanton prenait une belle 32e place tout en gagnant le classement 2WD réservé aux tractions équipées de pneus conventionnels. Néanmoins, une des plus belles performances en traction du côté régional venait de Jérôme Septon qui terminait à une belle 28e place au général tout en gagnant sa classe NCM riche de 12 classés.

Troisième en 2WD Trophy, Steve Poot était ravi de son week-end au même titre que Nicolas Colyns parmi les 40 premiers classés. Du côté des historiques, c’est finalement Michel Vandergeeten qui s’imposait derrière les malchanceux Émile Tollet et Benoit Gillot qui perdaient pas mal de temps après des soucis de boîte ou encore une sortie le samedi pour le second. Quant à Florent Hontoir, ce sont des rapides soucis d’embrayage qui le contraignait à repartir pour l’expérience et le spectacle en super rallye. À la 46e place, on retrouvait Nicolas Kielbasa avec sa petite 206 juste devant Christelle Famerée et sa maman Arlette. Également à l’arrivée de leur rallye à domicile, René Demarteau prenait la 48e place devant Jérémy Chiliade (52e) ou encore Olivier Delbruyère (56e). Quant à Raymond Vanderlinden (57e), Valentin Soupart (58e) ou encore David Delvigne (63e), c’est par la case "superrallye" qu’ils voyaient l’arrivée finale de l’épreuve.