Ciney B, le titre de tout un groupe

En s’adjugeant le sacre en P2B, les filles de Ciney B avaient la possibilité de monter d’un échelon. Il n’en sera finalement rien. Ce qui n’empêche pas l’équipe et son staff de savourer… "Ce titre est avant tout celui d’un groupe au sens large , précise Michaël Petit. Didier Henin, avec qui je travaille en parfaite symbiose, et moi-même sommes dans la formation. Nous avons voulu placer nos filles et nos dames dans des conditions optimales pour progresser, en composant les noyaux en fonction de la qualité de l’adversaire. La presque totalité du groupe P1 et P2 a participé à cette campagne 2021-2022. Afin d’encadrer les débutantes, nous avions la possibilité de déclasser trois dames ayant joué le dernier match de P1. Cela peut parfois être mal considéré, mais la démarche reste très formative, surtout au niveau d’adolescentes qui n’ont pas le recul sur leur propre niveau."