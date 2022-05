4 équipes, 1 ticket pour le tour final IP

Le final four de l’élite provinciale réservera-t-il une répétition de la finale de Coupe? C’est en tout cas envisageable car Grand-Leez et Biesme se sont évités en journée inaugurale du tour final. Les Verts recevront Chevetogne et les Djobins accueilleront Loyers. " Quand Chevetogne a été tiré en premier, j’ai espéré entendre ensuite Loyers car c’est le seul que nous ayons battu chez nous , rappelle le T1 des Coccinelles Michel Godefroid. Mais puisque c’est Grand-Leez , qui dispose de l’avantage du classement, ce sera en déplacement. Il nous faudra y faire un exploit face à une équipe en top forme. "

À Biesme, où l’on était surpris de découvrir que la 3eplace offrait la même prérogative que la 2e, on accueillera donc Loyers. " Attention, parce qu’on avait pris une raclée 4-0 chez eux , se souvient Xavier Thiry. Se qualifier et jouer Grand-Leez ensuite? Ce serait mythique de jouer ce match deux fois de suite, avec la finale de Coupe juste après! " Les Loyersois feront le déplacement sans pression. " Notre objectif – jouer le tour final – est atteint. Le reste, c’est du bonus. Vu ses ambitions, Biesme a plus à perdre que nous ", dit Michaël Desille.

Journée 1 (8 mai)

1. Grand-Leez – Chevetogne (17h)

2. Biesme – Loyers (15h)

Journée 2 (15 mai)

3. Vainqueur 1 – Vainqueur 2 (15h)

P2

8 équipes, 1 ticket pour la P1

En P2, les équipes s’affrontent d’abord au sein d’une même série. Chaque vainqueur défie ensuite le lauréat du tour final de la série voisine pour espérer monter en P1, en aller-retour. Le vaincu grimperait d’un étage si et seulement si la P1 envoie une équipe de plus en D3 ACFF.

Journée 1 (8 mai)

1. Bossière-Gembloux – FCO Namur (15h)

2. Ligny – Rhisnes (15h)

3. Évelette-Jallet – Profondeville (15h)

4. Petigny-Frasnes – Bioul (15h)

Journée 2 (15 mai)

5. Vainqueur 2 – Vainqueur 1 (15h)

6. Vainqueur 3 – Vainqueur 4 (15h)

Journée 3 (aller/retour)

7. Vainqueur 5 – Vainqueur 6 (22 mai, 15h)

8. Vainqueur 6 – Vainqueur 5 (29 mai, 15h)

P3

12 équipes, 2 tickets pour la P2

Dans chacune des 3 séries, les 4 formations qualifiées se disputent un ticket (après demie et finale) pour une triangulaire avec les 2 autres vainqueurs de série. Les 2 premiers au terme de cette triangulaire accèdent à la P2. Le 3epourrait monter s’il venait à y avoir un montant supplémentaire de P1 en D3. Du côté de la 3C, Bièvre et Vencimont se défient d’entrée de jeu. " On espérait vraiment Vencimont pour avoir un derby et éviter un déplacement à Onhaye ou au Condrusien , confie, soulagé, Jean-François Grégoire, le coach des Castors . En plus, ce sera chez nous. "

Grand-Leez, qui a qualifié ses deux teams pour le tour final, aura le double plaisir de jouer 2 fois at home . " La P3 jouera à 13h et la P1 à 17h , précise le CQ Guillaume Joly. Tant contre Chevetogne (P1) que contre Taviers (P3), nous avions gagné à 2 reprises en championnat, mais ça n’avait pas été facile… "

Journée 1 (8 mai)

1. Grand-Leez B – Taviers (13h)

2. Ohey – Saint-Germain (17h)

3. Thy-le-Château – Somzée (15h)

4. Moustier – Couvin B (15h)

5. Bièvre – Vencimont (15h)

6. Condrusien B – Onhaye B (15h)

Journée 2 (11 mai)

7. Vainqueur 1 – Vainqueur 2 (18h30 ou 20h)

8. Vainqueur 4 – Vainqueur 3 (18h30 ou 20h)

9. Vainqueur 6 – Vainqueur 5 (18h30 ou 20h)

Triangulaire entre vainqueurs de série

10. Vainqueur 9 – Vainqueur 7 (15 mai)

11. Vainqueur 8 – Vainqueur 9 (22 mai)

12. Vainqueur 7 – Vainqueur 8 (29 mai)

P4

20 équipes, 6 tickets pour la P3

Comme en P2 et P3, les équipes jouent d’abord au sein de leur série. Cela fera émerger 5 vainqueurs qui monteront directement. Tout ne sera pas perdu pour les vaincus de ces finales de série. Dans un premier temps, deux d’entre eux (tirés au sort) s’affronteront. Le vainqueur sera reversé dans un dernier carré avec les 3 autres vaincus. Après demie et finale, le dernier vainqueur accédera lui aussi à la P3. D’autres matches pourraient déterminer des "réservistes", appelés à monter en cas de victoire namuroise à l’interprovincial et/ou si certaines équipes étaient empêchées de monter.

Journée 1 (8 mai)

1. Union Namur B – Éghezée B (15h)

2. Wépion B – Jambes B (15h)

3. Spy B – Malonne B (15h)

4. Étoile Taminoise – Mazy (15h)

5. Faulx-Les Tombes – Natoye (15h)

6. Ohey B – Bonneville (13h)

7. Florennes – Hastière (15h)

8. Tarcienne B – Thy-le-Château B (15h)

9. Rienne – Gedinne B (15h)

10. Ciney B – Anhée B (15h)

Journée 2 (15 mai)

11. Vainqueur 1 – Vainqueur 2

12. Vainqueur 3 – Vainqueur 4

13. Vainqueur 6 – Vainqueur 5

14. Vainqueur 7 – Vainqueur 8

15. Vainqueur 9 – Vainqueur 10

Les 5 gagnants de ces matches accèdent à la P3.

Journée 3 (18 mai)

16. Vaincu 13 – Vaincu 11 (18h30 ou 20h)

Journée 4 (22 mai)

17. Vaincu 14 – Vainqueur 16 (15h)

18. Vaincu 15 – Vaincu 12 (15h)

Journée 5 (29 mai)

19. Vainqueur 17 – Vainqueur 18 (15h)

Le gagnant de ce match monte en P3, le vaincu est le réserviste n°1

20. Vaincu 18 – Vaincu 17 (15h)

Le vainqueur est le réserviste n°2; le vaincu, le réserviste n°3.

P2 Dames

2 équipes, 1 ticket pour la P1

Chez les Dames, les deux premières classées accèdent à la P1. C’est le cas d’Arquet, champion en 2A, et de Moustier son dauphin. En 2B, le champion Ciney B ne pouvant monter (l’équipe A restant en P1), Dinant et Rochefort monteront. Le duel inter-série pour une place en P1 opposera donc Jemeppe (3een 2A) à Pesche (4een 2B), en 2 manches, avec un retour à Jemeppe le samedi 14 mai.

1. Pesche – Jemeppe (7 mai)

2. Jemeppe – Pesche (14 mai)