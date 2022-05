Profondeville: début des hostilités à domicile

Après deux saisons perturbées par le Covid, le club a mis les petits plats dans les grands pour encourager son équipe fanion pour ce tour final. "Il y aura du monde, c’est sûr, ajoute le coach. Et un car est prévu pour le retour à Nivelles vendredi." Au niveau de l’effectif, les Mosans pourront compter sur l’ensemble de leur noyau. "Thibault Balon Perin, parti à l’étranger depuis quelques semaines, rentrera la semaine prochaine. J’espère qu’on pourra lui offrir un peu de play-off", conclut Thomas Dustin.

Cartes rebattues

Charleroi Exp. Perf. – Gembloux (ce soir 19h)

Ce mercredi en début de soirée (19 heures) débute aussi la demi-finale de R2 entre Charleroi Expérience Performance et Gembloux. "Nous avons remporté les deux rencontres de saison régulière mais cela n’avait pas été facile et cela ne le sera pas plus cette fois-ci. En play-off, tout est plus intense", explique le coach du CEP Tom Poppe qui ne pourra pas compter sur le jeune Tagliafero, blessé à l’école. En face, Marc Mesureur devra également composer avec une absence, celle d’Alex Carretta (élongation il y a 10 jours). "L’adversaire possède un haut potentiel. Plusieurs joueurs ont leur place plus haut mais les cartes sont rebattues en play-off. Nous n’aurons rien à perdre. Il faut en profiter un maximum, se faire plaisir mais aussi emmagasiner du vécu dans un duel à enjeu et dans une chaude ambiance."