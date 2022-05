Ce jogging était une grande première pour le comité. Il a réuni, sur ses deux distances, 82 participants et, dans les courses pour jeunes, 20 enfants.

Deux distances étaient été tracées avec comme point départ la rue de la Gendarmerie: 5 km (14h30) et 10 km (15h30). Avec un point commun sur les deux courses: la grosse participation du Run’Heure Club de Cerfontaine.

Sur la courte distance, Arnaud Somme s’est imposé devant le routinier Jean-Marc Culot. "Je réside à Frasnes mais je m’entraîne régulièrement à Philippeville donc je connaissais un peu le parcours, raconte-t-il. Mais avant de m’élancer je ne savais pas trop où on allait courir. Je n’avais pas eu le temps de prendre connaissance du tracé car, en raison d’un tournoi de foot, je suis arrivé tout juste à Philippeville. Je n’avais pas trop d’idée sur mon état de forme donc je suis resté avec Jean-Marc toute la course. Je ne voulais pas partir de seul et craquer après. J’ai fait la différence à 300 m de l’arrivée. J’avais encore de très bonnes jambes et j’ai pu sprinter à hauteur du hall omnisports."

L’hiver lui a permis de travailler sa vitesse lors des run-bikes du challenge de Cerfontaine qu’il a d’ailleurs remporté sur les courtes distances avec son ami Killian Pierson. "Ma préparation printanière est axée sur le triathlon: je compte faire prochainement mon tout premier."

Comme il en a souvent pris l’habitude, Jean-Marc Culot a enchaîné courte et longue distance. Avec un nouveau podium à la clé sur le 10 km! Il a juste été devancé par Johnny Dewever, qui courrait à domicile, et Maximilien Ghislain. Ce dernier était ravi de la victoire de sa compagne Kristel Dambroise sur le 5 km. L’autre gagnante féminine du jour est Sarah Ledieu.