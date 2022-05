21 équipes au relais du Boscailli

Le principe a déjà fait ses preuves par le passé, comme lors du Rel’Erpent ou du Relais Wallon. Aux Boscailles, 21 équipes prennent le départ. La plus rapide d’entre elles et composée de Thomas Vanderkaa, Jérôme Decamp et Jean-Éric André, qui habite à seulement 100 m. " Mon coach, Fernand Brasseur, ne voulait initialement pas que je participe, étant en pleine récupération après le marathon de Namur. Mais j’ai pu finalement être le dernier relayeur d’une équipe avec Thomas, jeune du village qui court plutôt bien et Jérôme. On s’impose au final avec une toute petite minute d’avance ", commente Jean-Éric. La première équipe féminine à rallier l’arrivée est formée par Océane Chaussier, Aïcha Oubouskhour et Estelle Gilson. Elles se classent 8esdu classement général. Dans la catégorie mixte, la victoire revient à Jérôme Demaerschalk, Frédérique Soulie et Aïnhoa Demaerschalk, qui complètent le top 10 du classement scratch.