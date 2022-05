Volley-ball : la fédération a une présidente et un administrateur namurois

La Fédération francophone s’est enfin trouvé un président. Ou plutôt une présidente, puisque Dominique Reterre, qui "faisait fonction" depuis la démission de Daniel Van Daele, a été élue par les délégués des sept entités, ce samedi matin. On précisera que Philippe Boone s’était retiré de la course, mais sans l’avoir signifié officiellement (ce qui lui a valu… une voix!) Et que le CA de Namur avait émis des réserves quant à la validité de la candidature de l’Eupenoise, via une interpellation. "Sur les quatre documents qu’elle devait rentrer, un seul l’avait été dans les délais requis. Nous avons donc posé la question, afin d’éviter que cette élection ne puisse prêter le flanc à la critique", explique Bernard Dewilde. Les délégués ont donc commencé par se prononcer sur ce point, avant de procéder à l’élection. "Ce n’était pas une question de personne, mais de principe" , souligne le Profondevillois, qui fut, pour sa part, élu en tant qu’administrateur namurois, avec le maximum des voix (34). "Il fallait quelqu’un pour reprendre le flambeau de Thierry Biron.Car, comme Invité Permanent, on n’a pas de droit de vote. On n’avait donc que peu de poids pour défendre le point de vue de notre province et faire évoluer le volley dans le sens que nous estimons le meilleur, notamment pour les jeunes", ajoute celui qui s’est retiré du comité profondevillois, après 25 ans, en y conservant ses casquettes d’entraîneur de jeunes et d’arbitre.