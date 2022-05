Un titre magistral pour les «Chevaliers»

L’apport des supporters dans ce duel capital a aussi joué un rôle important, selon lui. "Être encouragé par plus de 300 personnes, ça donne un boost" , relève notre interlocuteur. Celui-ci est particulièrement heureux pour le club dans son ensemble. "L’ambiance y est familiale et conviviale, avec un super-groupe de bénévoles. Durant ce championnat, j’ai aussi vécu une belle expérience humaine. Et nous avons souvent su présenter du bon football, avec une équipe “caméléon”, qui sait s’adapter à l’adversaire, surtout dans les gros matchs. Des moments comme vendredi soir resteront gravés dans nos mémoires." Il relève aussi la gestion de quelques ego, pas toujours évidente. "Et j’espère aussi que certains n’oublieront plus leur carte d’identité. Faire un duplicata en vitesse déstabilise parfois le noyau." En conclusion, il souligne aussi posséder le meilleur buteur de la série avec David Nicosia (29 buts).

Le correspondant qualifié, Alexandre Borsus note, quant à lui, une autre particularité. "Nous sommes souvent restés sur le podium en cours de championnat mais, premier, c’est la première fois et… la bonne" , se réjouit cette cheville ouvrière inlassable du club sinsinois. Le responsable des "Rouges" situe le tournant du championnat, hormis celui de vendredi dernier, bien entendu, à la fin de la deuxième tranche. "Nous l’avons perdue de justesse, d’un point, en étant accroché par Han-sur-Lesse. Nous avons pris un coup sur la tête, avant de mettre les bouchées doubles et de connaître cette soirée parfaite." Alexandre Borsus montre une fierté mesurée, mais bien légitime, en mesurant le haut niveau du présent championnat. "Longtemps, cinq ou six formations se sont tenues en peu de points. Cela a donné beaucoup de suspense, tout en restant fair-play. Je n’ai pas le souvenir d’un match arrêté."

Pour la prochaine saison, il annonce un noyau conservé dans sa grande majorité, plus quelques renforts.

L’oeil du coach

Téo FOSSEPREZ (GK) : Très bon jeu au pied, s’amuse parfois à dribbler les attaquants quand il s’ennuie. Une saison exemplaire sur le terrain, malgré une présence aux entraînements très sporadique. Il a réalisé deux prestations exceptionnelles contre ses anciennes couleurs de Ciney, avec des arrêts de classe internationale lors de ces deux confrontations. Une des pièces angulaires du titre.

Damien MAKA (GK) : Double mètre au grand cœur, il a assumé son rôle de deuxième gardien avec brio, dont deux clean sheets, il a toujours soutenu et motivé Téo. Il a même joué centre-avant et failli scorer en fin de match, contre Pessoux.

Ludovic DENYS : Malgré plusieurs blessures, son calme olympien, son expérience de P1 et sa précision sur les longs ballons nous ont été d’une aide précieuse. Il nous a planté quelque beaux coups francs avec sa frappe de mule très précise.

Thomas ALEXANDRE, alias « Rodriguez » : Le joueur le plus présent aux entraînements. Une saison remarquable au poste de défenseur central, il a un don pour annihiler l’efficacité des attaquants adverses, surtout lors du dernier match contre le meilleur buteur de la P1. Adepte des pizzas vin rouge, je crois qu’il sera le premier de nous tous à faire un voyage dans l’espace.

Martin FORTEMPS : Le compère de Rodriguez, ils se connaissent depuis le bac à sable de l’école maternelle. Son intelligence, son volume de jeu, sa polyvalence au service du groupe nous ont mis sur du velours à de nombreuses reprises. Toujours un œil bienveillant pour le groupe

Georgy MILER, alias « Milou » : Un super transfert de toute dernière minute, fabuleux gaucher très combatif, il ne lâche jamais rien. Boute-en-train dans le vestiaire et le roi du Kozatchok quand on gagne.

Adrien LEJEUNE : Le joueur qui a le plus de temps de jeu du groupe, très régulier aux séances d’entraînements, très efficace, parfois rugueux. A beaucoup progressé durant le championnat. Il a mis une belle pierre à l’édifice du titre.

Bastien GODEFROID : Il doit combiner son boulot d’étudiant dans l’horeca avec le foot. Jeune joueur du cru, joueur en devenir, discret, convivial, polyvalent, à l’écoute. Lorsqu’il va encore gagner en assurance, il pourra devenir un joueur du top provincial.

Samuel DUBLET, alias « Sassa » : Il nous a manqué en début de saison, à cause de blessures à répétition. Son retour à la compétition au second tour nous a été d’une aide précieuse. Son expérience, sa combativité, sa pugnacité et son leadership naturel ont contribué à la série des dix derniers matchs sans défaites. Le roi de l’air batterie, pour chauffer l’ambiance après le match.

Louis Simon MENTEN, alias « Brazil » : Jeune joueur avec déjà beaucoup de maturité, un beau bébé au gros volume de jeu et doté d’un très bon jeu de tête. Son péché mignon : il aime parfois trop dribbler et porter le ballon.

Jean-Marie BENIMANA, alias « Bennym » : Le rayon de soleil du vestiaire, toujours souriant et à la belle humeur. Il nous a été d’une grande aide dans les moments plus difficiles, pour garder la cohésion du groupe. Bon dribbleur avec parfois un peu de déchet à la relance, mais ses bons pas de danse nous font oublier ses mauvaises passes.

Sébastien GEORIS, alias « Poulet ou Ramos » : Saison un peu en dents de scie. Pas facile du tout de combiner la construction de sa maison familiale avec le foot. Il dépense beaucoup d’énergie sans compter, avec grand cœur. Il a marqué plusieurs buts précieux lors de son bon premier tour.

Stéphane DENYS : Le roi du coup du foulard, il a un super pied gauche déroutant pour les défenseurs. Il nous offre le titre lors du dernier match, sur un lob d’anthologie.

Thibaut PIRLOT, alias « Cheval » : Dommage qu’il se soit blessé lourdement avant la trêve. Capitaine en début de saison, il a dû céder son brassard à DADOU. Très puissant, avec un gros volume de jeu (même quand il sort la veille de match), il se bat sur tous les ballons, frappe dans toutes les positions. Il nous a beaucoup manqué au deuxième tour sur le terrain, mais toujours présent pour fermer les buvettes.

David NICOSIA, alias « Dadou » : A repris le flambeau comme capitaine de main de maître, meilleur buteur de la série avec mérite (29 buts). Il aurait pu en mettre le double. Du punch à revendre, du TNT dans les chaussures, l’attaquant le plus rapide de la série à coup sûr. Quasi le frère siamois de Jean-Gilles, complice sur et en-dehors des terrains. Le roi de la fermeture des buvettes.

Jean-Gilles PERAT, alias « El Ombre » : Doué d’une vista et d’un coup de patte hors norme. Malheureusement, ne court pas beaucoup sur un terrain. Donneur de nombreux assists, surtout à son comparse Dadou. Gros caractère au grand cœur, il doit encore gérer ses émotions. Heureusement, son absence lors des cinq dernières rencontres (suite à une blessure au genou) ne nous a pas porté préjudice.

Téo MATHIEU, alias « Gros bourdon » : (Pas facile de parler de son fiston). Il se démène sur le terrain. Il adore dribbler, il a un bon volume de jeu avec encore trop de déchet dans les derniers gestes (peut-être dus aux sorties d’avant match?). Gai luron au service du collectif, qui aime chambrer les autres.

Didier GEE : Beaucoup de charisme naturel au sein du groupe, il nous a apporté beaucoup grâce à son expérience, sa vista et ses frappes précises. Son leadership stabilise le groupe.

Jérôme JACOT : Un exemple dans le don de soi, pour le service du collectif. Discret, toujours disponible, ne râle jamais, se donne corps et âme sur un terrain. Un fidèle soldat, sur qui j’ai pu compter tout le championnat.

Jérémy JADOT : Il n’a malheureusement pas pu beaucoup s’exprimer cette saison (suite à une grosse blessure au genou). Le peu de matchs auxquels il a participé, il a montré toutes ses qualités de meneur de jeu.

Frédéric MONJOIE, alias « Fredange » : Boute-en-train, meneur d’hommes, metteur d’ambiance, expérience, dribbleur fou, toujours la pêche et la grinta d’antan. La naissance de ses jumeaux et son boulot l’ont éloigné des terrains.

Lucas SOREE, alias « Noopy » : Jeune du cru, toujours disponible, polyvalent, il doit encore acquérir de la maturité et de la masse musculaire. Il a fait une très bonne préparation et de bonnes entrées pendant la saison.