Rudy Anciaux, porte-bonheur des Biwacks

Après avoir effectué une bonne partie du travail en remportant la première tranche, Petit-Waret prévenait les autres formations qu’il faudrait compter avec elle pour décrocher les lauriers. Mais il y a eu un petit coup de mou après la trêve hivernale. " C’est vrai que la reprise en janvier ne fut pas simple, admet Rudy Anciaux. La refonte du championnat ne nous a pas été favorable avec notamment trois déplacements consécutifs" .

«Garder l’ancrage local»

De l’avis de la plupart des membres de la 3A, le titre décroché par les Biwacks est nettement mérité. "J’estime que nous méritons notre titre car nous avons été en tête durant vingt-neuf journées, confirme Rudy Anciaux. On a profité de notre excellent début de championnat pour nous lancer. En prenant vingt-huit points après dix journées, on était bien parti. Ce succès est dû à un très bon collectif et à une bande de copains qui se connaît depuis plusieurs saisons. Cela se ressent sur et en dehors du terrain. Pour la suite, on va recruter ce dont on a besoin sans opérer un gros chamboulement. On veut aussi garder l’ancrage régional et la bonne ambiance qui règne au sein du groupe."

Le président Larivière ému

Si Rudy Anciaux et sa bande étaient aux anges, le président Léon Larivière, président depuis une dizaine d’années et membre du club depuis près de quarante-trois ans, pouvait difficilement cacher ses larmes. " Je suis très, très heureux car c’est le fruit du travail effectué par toute une équipe. Ce titre est mérité même si on a eu un peu peur lors de trois, quatre matches. Pour former l’équipe de la saison prochaine, je laisse ce travail au comité et à l’entraîneur. Je leur fais entièrement confiance. Si je ne suis pas toujours présent lors des rencontres, je scrute à l’horizon et remets de temps en temps le pot droit" .

L’oeil du coach Rudy Anciaux

Aurélien PIERRE : super gardien, peut-être le meilleur de la série. On verra ça la prochaine saison.

Jean-Philippe PIERRE « Caillou » : le papy de l’équipe, un vrai roc.

Florian PIERRE « Zizou » : confiance, confiance!

Kevin MICHELS : le taulier, le calme. Tu vas nous manquer mais tu seras toujours le bienvenu à tes heures sans

baby-sitting.

Thomas CHRISTOPHE : a trouvé son compère en défense avec Kevin qui l’a bonifié.

Robin FRANSSEN : déplacé en défense centrale, grande saison du poète de l’équipe.

Guillaume DEMAERSCHALK : a avalé les kilomètres tout au long de la saison. Comment fais-tu?

Thomas PIRARD « Pierse » : déplacé au demi-def, quel pied gauche et quel monsieur cagnotte.

Alexis MAUROY « Caps » : son surnom, il apprend vite et bien mais je vais devoir lui attacher les bras.

Adrien BLAVIER : la révélation de la saison, des buts importants et une bonne mentalité.

Romain BLAVIER « bip bip » : laisse le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu et tout se passera bien.

Loic DUCHÊNE : notre buteur. Avec plus d’entraînements dans les jambes, ça serait encore mieux.

Julien DOUPAGNE « Doups » : le râleur : arrête de casser les oreilles aux arbitres. Le roi des cartes et un super-joueur.

Benoit NOEL : j’ai retrouvé le Benoit de Meux, il a apporté la stabilité à l’équipe. Grande saison.

Jonas VANDERLINDEN : le polyvalent, doit un peu se muscler. Va avec Max de temps en temps, mais arrangez-vous pour l’heure…

Julien LIZEN : le malchanceux de la saison. Ça ira mieux la saison prochaine, le pain noir est derrière le roi du jeu du jeu, surtout quand c’est lui qui l’organise.

Ryan ROBERT : aurait aussi pu être l’autre révélation de la saison. Gros potentiel. Malheureusement, il a croisé

un taille-haie au mauvais moment.

Nicolas MARINO : a aussi eu des petits bobos tout au long de la saison. Pas de chance mais a apporté à chaque fois qu’on a eu besoin de lui.

Thibaut CATRAIN « Titi » : pas trop patient et pourtant, le gros minet que je suis, croyais en lui.

Louis GILLET : le petit nouveau, s’est fondu dans le groupe et s’améliore à chaque entraînement. Attention,

maman arrive.

Maxime DEMOITELLE : le Viking. Si tu continues la muscu, tu ne passeras plus entre les petits buts à l’entraînement.

Frédéric PONCIN : a dépanné avec classe à plusieurs reprises et avec le sourire (ça te manque hein Fred),

même sans entraînement dans les gants. Merci Fred.

Bravo à tous, Guy, Peret, Léon et les autres qui vous battez chaque jour, chaque mois, chaque saison

pour que votre club vive et vive bien. Ce titre, cette montée vous la méritez.