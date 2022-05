(26-24, 24-26, 26-24, 25-16)

Le duel ne sera certes pas allé aux cinq sets, comme en championnat, mais le score des trois premiers actes suffit à traduire l’intensité, voire la nervosité (l’arbitre a montré une rouge et une jaune aux Namurois), de cette finale opposant les deux premières équipes de la P1 messieurs. Malmenés dans la troisième manche, quand Ciney mena 21-14 et 24-21, les hommes de "Jef" Didembourg sont parvenus à réagir à temps, pour renverser la vapeur puis conclure, ajoutant ainsi la coupe à leur titre de champion. "Les joueurs ont su se ressaisir. Je leur ai demandé de baisser la pression au service, pour diminuer le nombre de déchets, et de ne plus viser le joueur, mais à côté de lui. Et à partir de là, on ne leur a plus trop donné de points" , confiait le coach namurois, alors que son collègue, René Malengreaux, pointait les petites erreurs techniques des siens, dans ce troisième set déterminant. "On n’a pas non plus su gérer à notre avantage la plus faible rotation de Namur. C’est là qu’on aurait dû faire la différence. Car, quand Hugo Rulmont se retrouvait devant, ils étaient plus forts."

Ohey 1 – Namur 3

(12-25, 20-25, 25-23, 21-25)

Chez les dames, ce sont les expérimentées Namuroises qui ont soulevé le trophée, face aux récentes championnes. "C’était un super-défi pour mes filles, que d’affronter d’ex-joueuses de Nationales, voire de Ligue. Et je trouve qu’elles ont très bien tiré leur épingle du jeu pendant tout le match" , évoquait le coach oheytois, Philippe Lallemand. "On a très bien servi. Notre réception était par contre moins bonne que d’habitude , soulignait, du côté namurois, Sylvie Legros. On n’a rien lâché, même dans les moments plus difficiles. Et c’est cet esprit d’équipe qui nous a permis de l’emporter."

Résultats chez les jeunes

U13G: Namur – Floreffe 2-1

U13F: Romedenne – Namur 2-1

U11G: Ohey – Namur 2-0

U11F: Romedenne – Floreffe 2-1

U9 2/2/0: Doische – Gembloux 2-0

U9 2/2/1-2: Tellinam – Anhée 0-2

U15G: Floreffe – Namur 0-3

U15F: Ciney – Romedenne 3-1

FVWB: Reterre et Dewilde élus

Dominique Reterre a été élue à la présidence de la FVWB ce samedi matin, en AG. De même que Bernard Dewilde (à l’unanimité), en tant qu’administrateur présenté par l’entité de Namur.

Lesse & Lhomme 7eà Ternat

L’équipe féminine de Lesse & Lhomme s’est classée 7esur 8 ce samedi, à Ternat, lors du tour final impliquant les 3ede Promotion.