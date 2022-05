Onhaye: entre regrets et réalisme

Fier du dernier match de son équipe, Lio coiffe sa casquette de directeur technique pour poursuivre l’analyse: " Je suis très heureux, on a fait grandir des jeunes comme Poncelet, Fastrez ou Hendrick. Je ne connais pas beaucoup d’équipes en D3 qui alignent des joueurs formés au club depuis les U9. On continuera dans cette voie les années à venir. Maintenant, on va se reposer et bien préparer la prochaine saison ". Elle se fera toujours avec le maître à jouer walhérois Thibaut Delplank. Malgré ses soucis à la hanche, il a pris la décision de continuer.