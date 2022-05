Nismes B: une première couronnée de succès

La montée était l’objectif du club et cela ravit le président, José Wallon. "Même si c’était l’objectif, le faire en l’espace d’une seule saison est magnifique, car cela n’est pas évident du tout. J’avais confiance en Didier Van Hese et son groupe et ils ne nous ont pas déçus."

Quel sera l’objectif des "Crayats" la saison prochaine? "Il va avant tout falloir se maintenir , glisse le président. La plupart des membres du noyau vont rester et nous pouvons déjà compter sur 3 ou 4 renforts, dont Zeze, Landry Mignon et Romain Druart. Nous sommes également sur plusieurs autres éléments, qui attendaient notamment de savoir si nous allions monter en P3. Cela va pouvoir se décanter. Il ne faut pas oublier que le noyau de P1 pourra également aider."

Un son de cloche similaire du côté du coach, qui officiera toujours comme T1 la saison prochaine. "Nul doute que la qualité sera présente. Quand j’entends déjà les garçons, ils veulent vite se maintenir pour pouvoir viser plus haut par la suite. Le football n’est pas une science exacte, mais notre ambition sera tout d’abord de stabiliser l’équipe en troisième provinciale, avant de pouvoir jouer la colonne de gauche."

L’oeil du coach

Loïc Haidon : Très fort sur sa ligne, il nous a permis de prendre des points à lui seul. A les qualités pour évoluer plus haut. Pour les cours de danse, je suis là.

Thibaut Wallon : Un meneur qui a compris, au fil du championnat, le rôle d’un capitaine (calme, bienveillance, coaching positif). Un des fondateurs de ce projet en P4, S’il pouvait venir à l’entraînement avec un autre maillot…

Romain Save : Un top joueur aux qualités technique au-dessus de la moyenne. Un caractère aussi, comme je les aime. C’est un vrai 10, qui amène beaucoup de vitesse dans notre jeu. Je lui souhaite pleine réussite dans sa nouvelle entreprise.

Roman Piret : Un futur grand n° 6, s’il le veut. Désinvolte vu son jeune âge, il peut vraiment jouer plus haut, il doit juste se rendre compte de ses qualités. Qu’il n’oublie pas que, pour jouer au foot, il faut un short et des chaussures.

Romaric Dubuc (Mohamed Ali) : Un joueur imprévisible, polyvalent, techniquement au-dessus de la moyenne, une mentalité exemplaire. Un conseil : pas trop de sport pour éviter certaines blessures. Je me demande s’il ne fait pas partie de la famille de Connor McGregor.

Alexis Allard : Garçon toujours à l’écoute, tenu souvent par son travail. Il doit juste lever la tête quand il a le ballon. Attention aux marches folkloriques.

Romain Lambert : Un joueur plein de caractère. Il a su écouter et le résultat est là : aucune exclusion et des stats jamais atteintes ailleurs, en buts et assists. Amateur de trappiste.

François Aubertin : Toujours le plus heureux dès son arrivée pour les entraînements. Très rugueux au marquage, la force tranquille. S’il te plaît Françis les chaussettes… les chaussettes.

Jérémy Leprêtre : Il a eu pas mal de blessures cette saison. Joueur très volontaire, je retiens son but contre Hastière, un vrai bijou. Jérémy, bois de l’eau pour éviter les crampes.

Adrien Piret : L’attaquant moderne, physique, technique, vitesse, bon de la tête. N’a pas réussi son pari d’être meilleur buteur de la série, mais a apporté tellement par sa disponibilité, ses assists. Depuis son arrivée, le 421 n’a plus de secret pour moi.

Pierre Gontran : Notre chef d’orchestre. Par sa régularité et son talent, il a été repris dans le groupe P1. Ce fut pour le groupe P4 une grande perte, mais une très grande fierté aussi. Le laisser s’exprimer sans trop de schéma tactique et il vous le rendra au centuple.

Bryan Collart : Le plus assidu aux entraînements a constamment progressé. Il est le plus fort pour les a fonds. je n’ai rien entenduuuuuuuuuuu.

Alexandre Antoine : Techniquement au-dessus de la moyenne, il nous a sorti de gros matchs sur terrain gras. Doit encore progresser sur ses déplacements sans ballon. Il doit avoir plus d’un réveil lors de son anniversaire.

Julien Verghucht : Très intelligeant et techniquement très adroit, n’a pas été épargné par les blessures. Le plus déçu, je pense, de ne pas pouvoir être sur le terrain en cette fin de saison. Le meilleur en ce qui concerne les paris.

Jonathan Aglave : Notre arrière gauche. Sceptique en début de saison, il a prouvé qu’il y était incontournable. La saison prochaine, il prendra un peu de recul, mais restera au service du club.

Kevin Jacques : Après une longue interruption, il a repris du service : non sans pépins physique, mais a toujours rebondi. Un état d’esprit positif et quelques buts. Un meneur lors des troisièmes mi-temps.

Alain Matot : Le plus fort physiquement. Il pourrait jouer deux matchs à la suite. Un exemple dans sa simplicité. On donne tout pendant 90 minutes et on discute après. Les joueurs en ont marre de ses petits ponts et de ses contres favorables aux entraînements.

Christopher Vanderelst : une percussion incessante sur son flanc droit. Une absence de longue durée à cause d’une opération, mais est revenu dans le coup. Après la pluie vient le beau temps et dans tout les domaines, Brogno.

Aurélien Dubuc : Un très gros caractère. Il a une très grande marge de progression. À lui de saisir sa chance. Le tombeur de ses dames.

Maxence Canvat : Un clubman, un garçon toujours à l’écoute et disponible. Beaucoup de petites blessures l’ont freiné dans son élan.

Théo Maurenne : 17 ans, une première saison chez les adultes. Sa progression a été fulgurante. Il doit travailler son jeu de tête. Un caractère bien trempé.

Stéphane Van Hese : Mon T2, avant tout mon frère, sans qui cela n’aurait pas été possible. Innovant, toujours de bons conseils. A encore l’enthousiasme de ses 20 ans. J’en profite pour dédier ce titre à David Nicolas, qui nous a tragiquement quittés cette saison.

José Wallon Président de Nismes

« L’objectif était de faire monter la P4 : pas évident en une saison, avec un nouveau groupe. Nous avons réussi. C’est magnifique. La défaite à Thy, à quelques journées de la fin, nous a fait peur, avec un calendrier difficile pour finir le championnat. Mais nous nous sommes parfaitement remis sur les rails. »

Adrien Piret : « buteur des Crayats »

« L’objectif est rempli, c’est fantastique. Place à la fête, nous l’avons bien méritée. Nous avions l’étiquette de favoris sur le dos, mais nous avons su l’assumer, sans jamais douter. Nous nous sommes bien préparés, tant lors de la trêve estivale que lors de la coupure hivernale, et cela a fait la différence. »