Le gâchis mariembourgeois

" Quel gâchis! ", s’exclame le coach mariembourgeois, Gabor Bukran pour résumer cette saison 2021-2022 qui voit les Fagnards descendre à l’échelon inférieur. " Quand on voit le niveau affiché par l’équipe et le ressenti de plusieurs joueurs de notre adversaire, nous n’avons rien à faire à une place de descendant. Mais c’est tout de même fou que dans une série de 16, on retrouve 3 descendants. Lorsque j’ai évolué en Angleterre, j’ai joué dans une série de 24 équipes avec 3 descendants. Mais il n’y a qu’en Belgique que l’on voit ça! " Sans doute, mais cela ne justifie pas la descente du club. Les problèmes internes qui ont conduit aux évictions de Maistriaux, Zidda et Ndkikumana, avant celles de Lamort, Dubois, Erdogan et Hanicq n’ont pas arrangé l’équilibre d’un noyau qui a dû faire face à de trop nombreuses blessures. " Avec Van Lerberghe et Hallaert en plus, je suis certain que nous remportons plus de matches cette saison , poursuit l’entraîneur. Car avec Simon en défense centrale et Thibaud comme milieu défensif, Vincent Eugène aurait été moins esseulé, même s’il est l’auteur d’une toute grosse saison. Tout comme Wackers, qui a sorti le tout grand jeu. "