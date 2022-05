Après 30 secondes, un penalty était injustement sifflé pour Gourdinne. Fair-play, le joueur mettait le ballon à côté. Noël (2) et le revenant et vétéran Solimando plaçaient les leurs sur du velours (0-3). En seconde période, le score passait à 1-3, 1-4 par Furnémont, 2-4 et 2-5 par le même Furnémont. "Grâce à cette victoire conjuguée à la défaite de Seilles, nous sommes assurés de terminer deuxièmes et, de ce fait, meilleur club sambrevillois" , se réjouit le joueur-entraîneur Dylan Boucha.

TC Sambreville 9-Seilles 4

D’une subtile roulette, Montoisy effaçait le gardien (1-0). Abid doublait la mise d’une frappe puissante. Dupont et Abid faisaient 4-2 avant la mi-temps. Le score passait à 4-3, 5-3, 5-4 et 6-4. Moment choisi par les Seillois pour évoluer avec un gardien volant. Les buts visités sont venus d’Abid (3), Montoisy (2), Dupont, Ficheroulle, Hofra et Ikhlef. Coco Depas a inscrit les buts seillois. "Nous jouons à notre niveau depuis deux mois , se réjouit le joueur et CQ sambrien, Logan Montoisy. La sauce a mis un petit peu de temps pour prendre, mais nous sommes plus forts à chaque match, avec un 8 sur 10. Nous comptons nous battre jusqu’au bout pour rester en P1."

HB Auvelais 6 - Ciney 8

Privés de Grégoire et Russo, les Auvelaisiens étaient rapidement menés. "Magic" Jeanmart sonnait la révolte visitée (2-1). L'égalisation concédée, les visités repassaient devant grâce à Jeanmart. Les Cinaciens égalisaient dès la reprise. De 3-4, le score passait à 4-4 via Barnich, puis 4-6. Jeanmart relançait son équipe (6-6). Dans les derniers instants, Jeanmart était ceinturé dans la zone de vérité. Les Auvelaisiens s’arrêtaient de jouer, croyant au penalty. Sur le contre, la marque passait à 6-7 et à 6-8 dans les dernières secondes.

"Nous avons assisté à un match de qualité, avec deux bons gardiens , analysait le coach sambrien Régis Romainville. Nous aurions pu revendiquer le partage. Bravo à nos adversaires, mais je ne peux taire le coup porté par leur coach à la rentrée aux vestiaires! Je suis aussi attristé par l’attitude de certains supporters qui ont une tendance irrépressible à la critique plutôt qu’aux encouragements. Il est temps que cela cesse, car l’ambiance dans le groupe est au zénith."

"À la rentrée aux vestiaires, le ton est monté. Je me suis juste interposé. Se déplacer à cinq devient une habitude. Mes joueurs on fait le job. L’objectif du début de saison, à savoir le top 5, est atteint" , se réjouissait le coach cinacien, Jérôme Renard. Ses buteurs ont été Willem (3), Ducastel (2), Montulet (2) et Jallet.