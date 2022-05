Le 1er mai a porté chance à Haversin

Duels entre amis

Après avoir manqué de peu le tour final, d’abord pour quelques points avec le regretté Vincent Ledieu et ensuite par l’arrêt forcé des compétitions, déjà sous l’ère Trimboli, cette fois Haversin s’est tout simplement passé du final four … Le titre, ça reste le chemin le plus court vers la P1. « C’est la récompense du travail effectué depuis 8 années en P2, avec Jean Weber, Vincent Ledieu, Rémy Ory (venu fêter le titre avec nous avant-hier) et puis Damien. On a pris le temps de grandir et je crois que je réaliserai ce qui nous arrive quand on entamera notre tout premier match en P1. Peut-être qu’on se dira à ce moment-là qu’on le regrette, plaisante Fred Quinet. Mais l’important, c’est de pouvoir vivre cette belle expérience. Et d’avoir droit à de beaux derbies contre Damien et le Condrusien, contre nos voisins de Chevetogne (Albert Philippot n’a pas manqué de nous féliciter) et même les Dinantais. » Avec qui Fred entretient une histoire de famille… « À l’époque de Neffe, le frère de mon grand-père fut un temps le secrétaire du club. D’ailleurs, le terrain du Charreau s’appelle le stade André Quinet. »

Sans forcer sur les entraînements

Après un début de 1ertour peu emballant (1 victoire en 5 matches), Haversin a redressé la barre. « C’était plutôt pauvre offensivement au départ, admet le T1. Mais on s’est bien rattrapé aux 2e et 3e tranches. L’équipe a alors fait preuve de régularité. Et on est la meilleure défense de la série (NDLR: et même de toute la P2, avec seulement 28 buts concédés). Je suis content pour Xavier Gerard. C’est un jeune gardien qui manquait un peu de confiance. Cette saison, il a grandi et ses 10 clean sheets (record de P2 également) lui ont fait franchir un palier. » L’entraîneur a également pu compter sur un noyau toujours très fit . « On a eu très peu de blessures. C’est peut-être juste de la chance, mais j’ai essayé de m’adapter au groupe et à la situation. Après le covid, on a vu beaucoup de blessés un peu partout. Deux entraînements sur un terrain difficile et avec très peu d’éclairage, ça me semblait compliqué. On s’est dit qu’il valait mieux une bonne séance par semaine plutôt que deux. C’est ce qu’on a fait dès novembre, une fois la préparation physique derrière nous. On avait notre entraînement hebdomadaire, suivi de notre petit souper juste après. » Car il n’y a pas que les qualités footballistiques qui façonnent un titre. « On n’était pas le plus fort dans cette série. Humainement, c’est un groupe génial et soudé. Ça et un peu de chance… Il faut de tout pour être champion! » Dimanche, c’est tout un village qui s’est serré les coudes… « On est tombé à court de fûts de bière en fin d’après-midi , explique Fred. Heureusement, on a pu aller en chercher auprès du bar de la brocante. » Assurément, le match qu’il fallait le jour qu’il fallait!

Pas de jaloux

Fred Quinet, l’homme fort du club, a félicité chacun de « ses » joueurs pour cette montée inédite en P1. Tout le monde a eu droit à ses embrassades. Au classement des buteurs aussi, pas de jaloux : les deux Quentin (Taton et Godfroid) terminent meilleurs marqueurs de l’équipe, avec chacun 14 buts.

L’œil du coach

Xavier GERARD : À l’image de l’équipe, il a bien grandi avec 11 clean sheets. Xa félicitations mais tu peux dire merci à Max et Rom

Thibaut DIEUDONNÉ : pas toujours facile ce rôle de 2egardien, tu es encore jeune avec un bel avenir devant toi.

Jonathan GONSETTE («Sanglier») : arrivé en cours de saison tu apportes beaucoup à l’équipe. Une très belle rencontre Jona.

Maxence MOHIMONT : six années passées à travailler ensemble et jamais un mot plus haut que l’autre. Mon garde du corps personnel, un régal d’avoir un joueur comme toi dans l’équipe.

Romain GENETTE « Capi » : le beau gosse du groupe, la classe sur le terrain et en dehors.

Antoine STRUVAY « Moby » : je sais que l’année prochaine je ne devrai pas passer de ton côté, trop fort pour la P2.

Baptiste MICHEL « Kawa » : le pompier de l’équipe. Mentalité exemplaire avec beaucoup de qualités mais aime trop les sushis.

Benjamin GRANDJEAN : pas beaucoup de temps de jeu, mais très important dans le groupe (3e mi-temps).

John GALASSO : une amitié de 15 ans. Gala c’est la classe à l’italienne (dommage que l’Inter ne soit pas champion). Félicitations pour ta carrière.

Romain SEVRIN : machine, titulaire indiscutable, l’homme qui court pour trois dans le milieu.

Colin HENROT : six années ensemble en jeunes, à Ciney, Haversin et maintenant au Condrusien. Talent énorme sur le terrain et à la buvette.

Antonio PELLEGRINO : Superbe découverte, « Anto » s’est adapté très vite au groupe et a marqué des buts importants. Dommage que tu supporters la Juve. Et arrête de mettre des jeans en mode ‘BG’.

Thomas PAPA : Toto, malheureusement une grosse blessure pour toi mais c’est ton titre aussi.

Nicolas DUMONT : trop fort techniquement, j’espère que tu vas continuer pour le groupe car tu es un joueur important.

Quentin GODFROID : le transfert de Fred, mentalité de guerrier. Superbe saison, j’en veux comme toi sur le terrain.

Jonas TRICNAUX : le petit râleur du groupe, mais très attachant, tellement important pour l’équipe. J’espère qu’avec «Gala» tu apprendras à défendre (hum hum)…

Quentin TATON : tu ne vas pas me manquer à l’entraînement, mais qu’est-ce que tu vas me manquer dans les vestiaires et sur le terrain (porte-bonheur de l’équipe).

Maxime PIRAUX : mon coup de cœur, produit du club, je ne te souhaite que du bonheur, mais il est temps d’aller chez le coiffeur, Max!

Julien SOLOT : pas beaucoup de temps de jeu, mais une grosse marge de progression, continue à bien travailler.

Christophe MATHOT : mon délégué, mais surtout un ami, merci pour tout.

Frédéric CORBISIER : l’entraîneur des gardiens, merci pour le travail réalisé Fred.

Fred et « Tante Pat » : merci de m’avoir donné une chance en équipe première! Objectif atteint, en espérant recevoir un petit Orval quand je viendrais.

Merci à Charles, Brandon et Greg de nous avoir dépannés.

Merci aux bénévoles, merci à nos fidèles supporters et parents de joueurs de nous avoir suivis et encouragés toute la saison.

Vestiaires

Sous le feu des projecteurs

Après la célébration viendra la préparation de l’exercice prochain. « Le plus important sera d’avoir un éclairage homologué, souligne Fred Quinet. Sportivement, on aimerait encore se renforcer dans chaque ligne. » Dernier transfert en date, celui du jeune défenseur Théo Galer (Melreux), formé à Ciney.

Avec ambition en P4

Seul point noir de la saison haversinoise, la relégation de l’équipe B de P3 en P4. « Mais on est en train de former une équipe costaude, pour entourer les jeunes du village de gars expérimentés. Et faire quelque chose de bien en P4. »