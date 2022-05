La rencontre de ce soir est importante pour le leader castellinois. Sokah est un candidat au titre. Et pourtant Gaëtan Swartenbrouckx et ses équipiers s’étaient imposés à domicile 5-1 lors de la sixième journée de championnat. Depuis Hoboken n’a plus perdu que face à Diest, la semaine dernière. C’est dire si l’exploit réalisé en novembre était de taille. "Je ne sais pas si nous allons à nouveau nous imposer, avance Michel Mathy, le président castellinois. Après tout, un nul ne serait pas une mauvaise affaire. Nous sommes de toutes manières obligés de battre Diest lors de la dernière journée si nous voulons être champions."

C’est qu’évoquer le titre, aujourd’hui, n’est plus utopique à Châtelineau même si ce n’était pas l’objectif du club en début de saison. "Ce sont les joueurs qui sont les moteurs de cette belle aventure. Ils sont très motivés. Ils ne lâchent rien et veulent aller au bout. Nous, les dirigeants, sommes là pour les aider à réaliser leur rêve." Cette semaine sera donc déterminante puisque, après avoir défié Sokah, les Castellinois devront encore battre le Logis Auderghem le lendemain, à domicile, pour s’offrir un dernier match de prestige face à Diest qui partage le siège de leader avec la Palette Patria.

Pour ces deux rencontres, Enio Mendes (As7) sera bien présent. Gaëtan Swartenbrouckx, lui, est remis de ses ennuis au genou. "On va voir comment on va gérer ces deux rencontres mais nous ne sommes du genre à spéculer. Quoi qu’il arrive, je suis fier de ce que les gars ont déjà réalisé. Sur les 15 premières journées, nous n’avons été battus qu’une seule fois. Tous les joueurs ont progressé. Nous sommes, aussi, heureux de pouvoir aligner trois jeunes Belges. C’est bon pour notre sport."