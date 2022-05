Meux, qualifié pour le tour final en compagnie de Rebecq, Tubize et Warnant est tombé de haut ce lundi soir. " Tout le monde au club était persuadé qu’en finissant deuxièmes, nous étions assurés de jouer le premier match à domicile , regrette le président Philippe Dubail. On s’est trompé, les joueurs vont être très déçus. On termine devant Warnant et on doit quand même aller chez eux ." Et pour ne rien arranger, en cas de qualification, c’est encore un match en déplacement qui attend les Verts, chez le vainqueur du duel opposant Rebecq à Tubize. " On tentera de se qualifier pour ne pas gâcher la magnifique saison , insiste Fernand Delchambre. Espérons que le terrain de Warnant sera meilleur qu’en championnat ". L’aventure de Meux s’arrêtera d’office après deux matches maximum puisque, pour rappel, les Meutois ne peuvent pas monter en Nationale 1 vu qu’ils n’ont pas demandé la licence. Actuellement, seul Tubize a reçu le précieux sésame tandis que Rebecq espère l’obtenir en appel.

Le vainqueur de ce tour final francophone (ou le club qui aura la licence) rejoindra le 13e de Nationale 1 (les Francs Borains) et deux clubs néerlandophones de D2 pour jouer la montée.

1rejournée (8 mai, 15h)

1. Rebecq – Tubize

2. Warnant – Meux

2ejournée (15 mai, 15h)

3. gagnant match 1 – gagnant match 2

D3 ACFF

Rochefort, Sprimont, Raeren, Herstal (série B), Schaerbeek, Manage, Binche et Aische (série A) ont tous été versés dans le même chapeau.Et le hasard n’a proposé que des rencontres entre équipes de séries différentes. Aische a tiré Sprimont, à domicile alors que Rochefort devra se déplacer à Manage. Si les deux équipes se qualifient, elles se retrouveront au Parc des Roches lors de la deuxième journée. Le vainqueur de ce derby jouerait le match décisif pour la montée à domicile contre Schaerbeek, Raeren, Binche ou Herstal. " On voulait éviter le Crossing chez lui, c’est déjà ça , glisse le coach rochefortois Yannick Pauletti. Mais ce n’est pas le tirage le plus simple. Manage, sur un terrain difficile, ce n’est pas un cadeau. Avec d’ex-joueurs de D1, comme Papassarantis, c’est très costaud sur phases arrêtées. On jouera les deux autres matches éventuels à la maison, c’est positif même si statistiquement, cette saison, on a pris plus de points à l’extérieur ."

Pour Aische, c’est un tirage très intéressant. " Peut-être le meilleur possible , ose même Francis Duchêne. Avec tous les problèmes au sein de leur équipe (pas mal de joueurs ont abandonné le navire), c’est sans doute le meilleur moment de jouer Sprimont. Surtout que notre victoire 1-6 à Tournai a donné un boost de confiance incroyable ." " On voulait avancer le match à samedi car notre P1 joue sa survie dimanche , ajoute le représentant de Sprimont. Mais Aische a son gros tournoi des jeunes et c’est impossible pour eux. On verra avec quelle équipe on se présentera ". Ensuite, si Aische passe, il se rendra à Manage (deux nuls lors de leurs confrontations en championnat) ou Rochefort.

Cela ne concerne pas les Namurois mais les 13es classés de D3, Huy et Gosselies s’affronteront à Huy, ce dimanche afin de désigner l’éventuel descendant supplémentaire.

Un duel des champions, pour le prestige uniquement, opposera aussi Namur et Dison, le samedi 7 mai (20h) au stade communal.

1re journée (8 mai, 15h)

1. Raeren – Schaerbeek

2. Aische – Sprimont

3. Binche – Herstal

4. Manage – Rochefort

2e journée (15 mai, 15h)

5. gagnant match 1 – gagnant match 3

6. gagnant match 4 – gagnant match 2

3e journée (22 mai, 15h)

gagnant match 6 – gagnant match 5

perdant match 5 – perdant match 6

Tour final descente D3 ACFF (8 mai, 15h)

Huy – Gosselies

Match des champions (7 mai, 20h)

Namur – Dison

Interprovincial

Vu que seule la province du Brabant connaît déjà son représentant à l’interprovincial, seuls les noms des provinces ont été tirés au sort. Mais les dates ne sont pas encore connues. " Cela pourrait traîner avec le recours qui concerne la P1 Hainaut , précise Dominique Moreau, pour l’ACFF. On ne commencera sans doute pas avant le 22 mai… " Le représentant namurois patientera un peu plus longtemps puisque, par chance, il évite encore le tour préliminaire auquel n’échapperont pas Luxembourgeois et Liégeois. Le vainqueur de ce match accueillera ensuite le représentant namurois de P1 alors que le Hainaut affrontera le Sporting Bruxelles (Brabant). En cas de qualification, Grand-Leez, Loyers, Biesme ou Chevetogne jouera le match décisif pour la montée en D3 à domicile contre le Hainaut ou le Sporting Bruxelles. En théorie, seul le vainqueur de ce tour final interprovincial montera. Mais d’autres tickets pourraient être attribués si des places deviennent vacantes.

Tour préliminaire (date à déterminer)

1. Luxembourg – Liège

2ejournée (date à déterminer)

2. Hainaut – Sp. Bruxelles (P1 Brabant)

3. gagnant match 1 – Namur

3ejournée (date à déterminer)

4. gagnant match 3 – gagnant match 2

5. perdant match 2 – perdant match 3