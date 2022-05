P1 Dames: Bioul

C’était le premier titre de la saison footballistique namuroise. Les Biouloises ont coiffé les lauriers en P1 féminine, mais ont choisi de ne pas monter en Nationale.

+ La saison exceptionnelle des filles de Bioul

©ÉdA – Pierre Cousin

P2A Dames: Arquet

Il n’y a pas que les Messieurs qui trustent les podiums à Vedrin. Et ce sont même les Dames qui ont décroché en premier le titre dans leur série. Les Dames d’Arquet sont restées invaincues en championnat.

+ Arquet, une équipe faite pour la P1

©ÉdA – Christophe Béka

P2B Dames: Ciney B

Titrées en série B, les Cinaciennes ont bataillé toute la saison avec l’Union Rochefortoise pour obtenir le sacre. Leur équipe A ayant choisi de rester en P1, les championnes ne pourront pas accéder à l’élite provinciale.

+ Un titre, mais pas de montée pour Ciney B

©ÉdA – Maurice Mine

P1: Ciney

Ultra favoris, les Cinaciens de la RUW n’ont pas manqué à leur "devoir" et retrouveront la D3 ACFF la saison prochaine.

+ 5 roses cinaciennes pour fêter le titre à domicile

©ÉdA – Christophe Béka

P2A: Arquet

Les Vedrinois auront eu plusieurs occasions de sabrer le champagne en avance, mais ils ont fait durer le suspense pour être sacrés lors de l’avant-dernière journée.

+ Arquet sera de retour en P1

©ÉdA – Pierre Cousin

P2B: Haversin

Titre inattendu et historique en série B: les Haversinois, qui n’ont jamais connu la P1, la découvriront la saison prochaine.

+ Haversin est champion et décroche une montée historique en P1

©ÉdA – Maximilien Lavis

P3A: Petit-Waret

Après un long coude-à-coude avec Ohey, c’est Petit-Waret qui a coiffé les lauriers au finish. Avec un coach toujours en réussite dans la maison des "Biwacks".

+ Rudy Anciaux, porte-bonheur des Biwacks

©ÉdA – Guy Beaugnée

P3B: Lustin

Les Lustinois ont rempli leur mission, celle de retrouver la P2 qu’ils avaient quittée il y a quelques années. Un joli cadeau de départ pour leur coach José Toyos.

+ Lustin : un titre et plein de buts

©ÉdA – J-Ph. Pickar

P3C: Rochefort B

C’était un groupe formé pour jouer le titre et la montée. Mais la tâche ne fut pas des plus simples. Les Rochefortois ont été bien accrochés jusqu’à ce que leurs ultimes concurrents (Bièvre, Vencimont et le Condrusien B notamment) ne craquent dans la dernière ligne droite.

+ L’Union Rochefortoise B sacrée en P3C

©ÉdA – Maurice Mine

P4A: Bois-de-Villers

Même après un départ délicat et plus compliqué qu’espéré, l’équipe de Bois-de-Villers n’a jamais baissé les bras, ni même douté. Un titre qui sonne aussi la fin de carrière de plusieurs éléments profondevillois…

+ Bois-de-Villers, un statut de favori bien assumé

©ÉdA – Benoît Jadot

P4B: Jemeppe

On le surnommait l’ogre de la série. Jemeppe n’a pas tremblé et a assumé son statut en s’emparant du titre en P4B.

+ L’Excel champion : Jemeppe dit au revoir à la P4

©ÉdA – J-Ph. Pickar

P4C: Sclayn

Le club andennais, en pleine reconstruction (sportive et de son image), profitera de son bond vers la P3 pour continuer le travail entamé.

+ Sclayn champion, " le sacre de tout un club "

©ÉdA – Anne-Lise Furnémont

P4D: Nismes B

Un passage éclair en P4… Tout nouvelle équipe, la formation B de l’OC Nismes ne se sera pas éternisée au plus bas échelon du football provincial namurois.

+ Nismes B, une première couronnée de succès

©ÉdA – Christophe Béka

P4E: Sinsin

L’une des belles performances de l’année: vaincre le leader Ciney B, venu avec des renforts de P1, pour s’emparer du titre de champion lors du dernier duel de la saison. Les "Chevaliers" de Sinsin retrouveront la P3.

+ Sinsin sacré champion en P4E