Victoire à l’arraché

BELGRADE: Beca 9 (1x3), Despontin, Andre 14 (2x3), Debry, Hucorne 5 (1x3), Depouhon 15 (2x3), Cerquarelli 18 (1x3), Vermeren, Lhoest, Mommer 2, Pretto 16 (1x3).

Pourtant bien décidés à offrir une belle dernière copie à son public, les Belgradois sont méconnaissables en début de partie et cumulent les mauvais choix. Tout profit pour leurs adversaires qui imposent leur jeu pour mener 7-15 au terme du premier quart-temps. La seconde tranche n’est guère meilleure et les Namurois sont encore malmenés et incapable de bousculer une équipe de Nivelles qui n’est pourtant pas non plus au top mais qui continue de faire la course en tête: 26-39 au repos.

"Nous avons joué la première mi-temps comme nous nous sommes entraînés cette semaine", constatait le coach belgradois Didier Thémans.

De retour des vestiaires et après s’être fait remonter les bretelles, les Belgradois haussent enfin le rythme et l’écart se réduit quelque peu grâce notamment à dix très bonnes minutes de Pretto: 47-52 à la demi-heure.

Les dix dernières minutes sont haletantes et il faut attendre la 38epour voir Belgrade recoller au score (60-60) et prendre 5 points d’avances à la 39e (65-60). Dans un dernier sursaut, Nivelles parvient à arracher la prolongation (65-65). Très peu en vue jusque-là, Maxime André trouve par deux fois la distance et offre ainsi un dernier succès à son équipe qui s’en sort plutôt bien en vue du déroulement de la partie: 79-72 score final.