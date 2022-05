Sylvain Moniquet chez Cofidis

Cela n’a pas traîné. Il y a quelques jours, à l’occasion des classiques ardennaises, le Hennuyer Thierry Marichal, directeur sportif chez Cofidis et lui-même ancien pro chez Lotto, confiait avoir été séduit par les dernières prestations de haut niveau du grimpeur andennais Sylvain Moniquet sur des courses relevées comme le Pays Basque notamment. Il allait confirmer sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège ensuite en y passant à l’offensive. Cofidis, une des plus anciennes équipes du peloton est parvenue à un accord avec Sylvain Moniquet qui roulera donc de nouveau sous les couleurs françaises la saison prochaine, après avoir commencé sa carrière à la FDJ.