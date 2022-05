Pour son dernier match en tant que joueuse, Fannie Vandesteene n’a pas bouclé son livre de la plus belle qu’il soit. « C’est dommage de finir de la sorte mais je m’attendais à ce genre de scénario, confie le coach, Jean-Christophe Beguin. Il n’y avait plus de carburant dans le moteur. Et quand on manque d’envie, d’intensité, ça se paie cash contre une équipe comme Liège. C’est 50-17 à la mi-temps. En seconde période, nous avons mis un peu plus d’engagement et nous avons alors davantage rivalisé avec notre adversaire. » Ph. Gu.