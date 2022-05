Natoye en play-off, Beez sauvé

"Cette participation aux PO est une belle surprise. confie Bastien Gilain C’est aussi une récompense pour le travail effectué par mes jeunes joueurs et pour le staff des entraîneurs de Natoye, moi-même, Olivier Biron et Laurent Costantiello On va en profiter et se faire plaisir" . " Comme on dit, on va rester à quai tout en sachant que les PO n’étaient pas l’objectif de départ. explique le coach Pierre-Yves Delveaux Samedi, à Erpent, on a tenu trois quart-temps avant de céder sous la pression d’Erpent. Je suis très fier de cette équipe de gamins qui ont tout donné pendant la saison. Si on nous avait dit 6e j’aurais signé à deux mains en août" .