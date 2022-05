Le miracle n’a pas eu lieu

Buts: Perot (1-0, 14e), Salambo (1-1 et 1-3, 46e et 90e), Gillis (2-1, 75e) Ruiz Cerqueira (2-2, 77e).

COUVIN/MARIEMBOURG: Eugène, Pessleux, Q. Deppe, Wackers, N. Deppe, Gillis, Magotteaux, Galante, Hallaert (67eGoossens), Perot (60e Chartier), Guerri.

JETTE: Bottequin, Requejo, Sylla, Virgone, Zoma (70eMutombo), Parent (88eVanhamme), Ruiz Cerqueira, Alves, Diop, Salambo, Cortvriendt (83eNyobe)

Couvin avait besoin d’un miracle pour se sauver. À l’entame de la rencontre, les planètes semblent s’aligner: dès la 3e minute de jeu, Guerri, accroché maladroitement par Sylla dans le rectangle, obtient un penalty. La belle affaire pense les supporters fagnards mais l’envoi de Q. Deppe est stoppé par le portier bruxellois. Malchance se diront les joueurs mariembourgeois, à l’image de leur saison. Pourtant, ils prennent le jeu à leur compte et se montrent le plus dangereux. Et méritoirement, ils ouvrent la marque. Sur une contre-attaque, Q. Deppe remet intelligemment en retrait à Perot qui enroule parfaitement pour le 1-0. Les Bruxellois, peu inspirés jusque-là, se réveillent et juste avant le repos, ne sont pas loin d’égaliser avec une latte et un poteau.

Dès le retour des vestiaires, Couvin se fait surprendre par la vivacité des Jettois et Salambo croise son ballon pour égaliser (1-1, 46e). On sent les "Jaunes" plus conquérants mais la défense mariembourgeoise tient bon. Même mieux, Couvin reprend l’avantage avec Gillis qui trouve la faille (2-1, 75e). Sur l’action qui suit, Ruiz Cerqueira remet les deux équipes à égalité. Finalement, le même scénario que le match aller se produit. Jette s’offre la victoire dans les arrêts de jeu pour une victoire 2-3. Couvin file en D3. Sans regret sur ce match, Verlaine ayant battu Givry 0-5. Les Liégeois terminent eux barragistes. Ils descendront si les Francs Borains ne se sauvent pas en N1 au terme du tour final.