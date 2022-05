« On savait que la mission s’annonçait compliquée mais on avait à cœur de faire un gros match devant nos supporters, pour les remercier d’avoir été là toute la saison, précisait le capitaine Dylan Remy. Gagner, c’était aussi la meilleure manière d’enclencher une spirale positive avant le tour final. On rate hélas le coche en première mi-temps. On doit marquer sur une de nos grosses occasions. On ne laisse quasi rien à Onhaye, c’est frustrant, surtout au vu de tous nos efforts. » Pas question pour Dylan de rentrer aux vestiaires la tête basse. « Non, je suis fier de mon équipe, tout le monde s’est arraché jusqu’au bout. C’est avec cette mentalité que nous devons entamer le tour final. J’ai été au bout avec Givry il y a quelques saisons et je sais que c’est n’est pas toujours la meilleure équipe qui s’en sort mais plutôt celle qui affiche le plus de caractère. Inutile de se morfondre, on sait ce qu’il nous reste à faire. » « Ce n’est jamais bon de perdre pour la confiance, enchaînait Yannick Pauletti. Mais on n’a pas été moins bons qu’Onhaye, juste moins réalistes. La saison a été longue, elle se prolonge, il faudra gérer les joueurs et aligner les plus frais ». Th.m.