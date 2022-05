Eghezée 1 – Arquet 11

Le repos était atteint sur un score de forfait (0-5). La seconde période était du même tonneau. Eryne Damoisaux a sauvé l’honneur local (1-6). Quinlan Collignon (4), Dzeneta Mehmeti (3), Cécile Gilles (2), Mélanie Adam et Odile Vermeiren se sont partagé les buts vedrinois.

Sclayn 0 – Moustier 6

Le score était de 0-4 au repos. Zora Davister (15e), Valentine Caby (21e, 65e), Marion Milinkovitch (29e, 44e) et Émile Deklerck (70e) se sont partagé les buts. La coach sambrienne Sabine Bronckart prolongera sa mission la saison prochaine.

Ligny 0 – Biesme 3

Les Biesmoises avaient fait le plus difficile au repos (0-2). Emilie Chiliade, Jennifer Driesen, d’un superbe coup franc dans la lucarne, et Célia Pirson, sur penalty, ont inscrit les buts visiteurs. Le T1 biesmois David Corvino ne poursuivra pas l’aventure.

Jambes 8 – Grand-Leez B 2

Le score était de 4-1 au repos. Manal Aboumerrouane (2), Zainab "Zizou" Aya (2), Victoria Vrancken (2) et Laurémie Mounigadou se sont partagé les buts jambois. Le dernier but local est un autogoal. Typhanie Albert et Emma Sambon ont inscrit les buts visiteurs. Sylvianne Mignolet n’entraînera Grand-Leez la saison prochaine.

Sauvenière 0 – Jemeppe 3

Les Jemeppoises devaient s’imposer pour décrocher la 3eplace, synonyme de barrage. Kamille Tierache, Audrey Pestiaux et Alice Parent se sont partagé les buts.

P2B Philippeville 5 – Bièvre 0 fft

"Seules sept filles étaient disponibles , précise le délégué visiteur Raphaël Dubuisson. Beaucoup de blessées en fin de saison."

Ciney B 4 – Rochefort 2

A stricte égalité en tête du classement, les équipes savaient la rencontre capitale. Grâce à leur succès, les Cinaciennes ont coiffé les lauriers. Mais elles ne rejoindront pas la P1. "Notre comité a acté le refus de notre P1 de monter en D2 à la place de Bioul. La balle est dans le camp d’Andenne. Même championne, notre équipe B reste en P2" , précise Michaël Petit. Après une grosse occasion pour la Cinacienne Chloé Lambert, les visiteuses prenaient l’avance sur un penalty de Pauline Wilmot (0-1). Chloé Lambert égalisait dans la foulée (1-1). A la demi-heure, la gardienne locale Lily Gille était exclue (carte rouge) pour une faute de main hors du rectangle. Sur le coup franc, les Rochefortoises repassaient devant, via Pauline Roiseux (1-2). Malgré leur infériorité numérique, les Condrusiennes égalisaient juste avant le repos grâce à Angeline Minet (2-2) avant de passer devant grâce à leur capitaine Angeline Minet (2).

Pesche 1 – Dinant 2

Les Mosanes savaient qu’un succès était synonyme de deuxième place et de montée en P1. "C’est triste pour Rochefort qui, en tête toute la saison, termine troisième , précise le T1 mosan Colin Drugmand, très satisfait de la prestation de ses joueuses. Mais c’est la glorieuse incertitude du sport. Finir la saison de la sorte est exceptionnel."

Amandine Vanderelst avait ouvert la marque d’une frappe en pleine lucarne (0-1, score au repos). Ooy-Karen Jaumot doublait la mise en seconde période (0-2). L'autogoal de Sarah Gilot relançait le suspense (1-2).