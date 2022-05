Ambiance décontractée au Casca’Trail (Vidéo)

Il faut à peine 33 minutes à Sébastien Deravet pour rallier la ligne d’arrivée. Les écarts sont assez serrés et le top 5 se tient en un peu plus d’une minute. Grégoire Tilmant et Lucas Defosse s’emparent de la deuxième et la troisième place. Chez les dames, Emilia Gvozdenovic est la plus rapide. Sophie Debry et Marie Delle Donne se partagent les deux autres places sur le podium.

De Bouillon à Falmignoul

À peine une semaine après une septième place à la Bouillonnante, Benjamin Riquet est de retour. Le Baisythois, en week-end en amoureux avec son épouse dans la région, saute sur l’occasion de s’aligner sur les 18 kilomètres du Casca’Trail. " J’ai eu les jambes un peu lourdes jusqu’à jeudi, mais aujourd’hui, on peut dire que ce samedi, elles répondent bien à l’appel. La première partie du parcours est assez roulante. On démarre à quatre et puis nous prenons un peu d’avance avec Geoffrey Lallemand jusqu’au neuvième kilomètre où je creuse petit à petit l’écart pour finalement pouvoir garder le rythme jusqu’à la ligne d’arrivée ", commente le vainqueur. Geoffrey termine à la seconde place, devant le jeune Mathias Anciaux. L’athlète de la Belgique Trail Académie fait ses premiers pas sur une plus longue distance. " Je pars tranquillement pour ne pas me brûler les ailes et je peux accélérer un peu sur la deuxième partie de course, tout en restant à l’écoute de mes sensations ", commente le Beaurinois

Chez les filles, la victoire de Stéphanie Grevesse est incontestée. Après s’être cassé deux vertèbres voilà cinq ans, la Dorinnoise doit privilégier le trail et non plus la route. Cela lui réussit plutôt bien. " Lors des premiers kilomètres, on se bagarre un peu avec Louise Lissoir. C’est dans la première descente vers Freyr, dans les lacets, que je passe devant pour finalement décrocher la victoire ", commente la gagnante. Louise est deuxième et Valérie Pierard termine à la troisième place.

Les résultats

8 kilomètres

1. Deravet Sébastien 00:32:48, 2. Tilmant Gregoire 00:33:04, 3. Defosse Lucas 00:33:12, 4. Chaboteaux Jerome 00:33:34, 5. Fabry Kikiano 00:33:57, 6. Casse Mathieu 00:34:39, 7. Braet Nino 00:35:20, 8. Legrand Julien 00:36:33, 9. Tripnaux Loic 00:37:38, 10. Faveaux Thierry 00:37:53, 11. Bourtembourg Frédéric 00:38:13, 12. Boone Jehan 00:38:46, 13. Mathieu Robin 00:39:21, 14. Defosse Antoine 00:40:14, 15. François Jérome 00:40:27, 16. Scaillet Vincent 00:40:54, 17. Gvozdenovic Emilia 00:41:12, 18. Libois Nicolas 00:42:13, 19. Binet Kevin 00:42:20, 20. Debry Sophie 00:42:21, 21. Boulanger Samuel 00:42:28, 22. Tripnaux Joris 00:42:35, 23. Lemineur Adrien 00:43:27, 24. Delle Donne Marie 00:43:49, 25. Wallon Jacques 00:44:05, 26. Havenne Joseph 00:44:18, 27. Lahaut Olivier 00:44:23, 28. Rosillon Dominique 00:44:24, 29. Bokken Sarah 00:44:25, 30. Degoedt Vincent 00:44:35, 31. Gaillard Tib 00:44:45, 32. Toussaint Émilien 00:45:03, 33. Genette Sébastien 00:45:20, 34. Ponthiere Jean 00:45:23, 35. Horé Charles 00:45:27, 36. Bernard Fabian 00:45:45, 37. Lemineur Aurelien 00:46:06, 38. Tormen Alaric 00:46:10, 39. Delpire David 00:46:12, 40. Rasneur Isaline 00:46:24, 41. Materne Rémi 00:46:43, 42. Jossa Manon 00:47:15, 43. Simon Amandine 00:47:23, 44. Bertaux Jean Luc 00:47:25, 45. Tordoir Éric 00:47:27, 46. Carraro Vincent 00:47:36, 47. Gregoire Sandra 00:48:03, 48. Horé Benoît 00:48:05, 49. Colin Annick 00:48:07, 50. Moreau Christelle 00:48:48, 51. Emmanuel Mignon 00:49:08, 52. Materne Céline 00:49:09, 53. Robin Noam 00:49:10, 54. Colaux Aurélien 00:49:10, 55. Hermant Julie 00:49:19, 56. Verhasselt Émilie 00:49:19, 57. Desseille Émilie 00:49:22, 58. Samain Louise 00:49:25, 59. Matz Julien 00:49:38, 60. Ombelet Thibault 00:49:40, 61. Carton Hubert 00:50:28, 62. Delanghe Yves 00:50:43, 63. Barbeaux Julie 00:51:14, 64. Masset Muriel 00:51:22, 65. Wautelet Sarah 00:51:25, 66. De Keyn Sébastien 00:51:34, 67. Pétralia Melissa 00:51:35, 68. Robin Sacha 00:51:46, 69. Silvestre Franck 00:51:50, 70. Henrard Stéphane 00:51:52, 71. Gaiotti Diana 00:51:53, 72. Olix Cheila 00:52:03, 73. Robin Michael 00:52:05, 74. Laixhay Geoffray 00:53:07, 75. Bemelmans Jeannou 00:53:07, 76. Jossa Jean-Jacques 00:53:16, 77. Michaux Christian 00:53:17, 78. Sinet Catherine 00:53:17, 79. Davister Cristelle 00:53:23, 80. Boone Robin 00:53:40, 81. Barbeaux Céline 00:53:58, 82. Devigne Laura 00:54:04, 83. Laloux Maxime 00:54:18, 84. Evrard Pierre 00:54:29, 85. Goyens Julie 00:55:04, 86. Empilius Marie 00:55:04, 87. Gerard Jeremiah 00:55:41, 88. Henrard Vincent 00:55:54, 89. Lapunzina Dominique 00:56:18, 90. Tichon Vanessa 00:56:29, 91. Vanautgaerden Lisa 00:56:32, 92. Helas Nathalie 00:56:32, 93. Vanderkam Louise 00:56:58, 94. Marissiaux Bertrand 00:57:04, 95. Goosse Suzanne 00:57:04, 96. Kieffer Christel 00:57:42, 97. Romain Michael 00:58:01, 98. Adam Philippe 00:58:11, 99. Palate Claude 00:58:14, 100. Kepenne Carine 00:58:14, 101. Franckinioulle Claire 00:58:22, 102. Dewez Laurence 00:58:53, 103. Leboutte Anne-Pascale 00:59:43, 104. Gois Tamara 00:59:52, 105. Arnould Delphine 00:59:52, 106. Lescart Natacha 01:00:03, 107. Gillin Sigourney 01:00:04, 108. Poncelet Sebastien 01:00:17, 109. Lambert Vinciane 01:00:23, 110. Pirard Xavier 01:00:24, 111. Javay Sandrine 01:00:28, 112. Gerard Rébecca 01:00:37, 113. Materne Justine 01:00:48, 114. Delogne Magali 01:00:50, 115. Putrone Laurence 01:00:51, 116. Taziaux Geneviève 01:01:13, 117. Moïse Henry 01:01:14, 118. Pierret Coraline 01:01:21, 119. Ghys Valérie 01:01:22, 120. Gilson Jérémy 01:01:23, 121. Elias Stéphanie 01:01:47, 122. Jules Stéphane 01:01:52, 123. Dehant Evelyne 01:04:05, 124. Dehant Anne-Pascale 01:04:05, 125. Demarcin Céline 01:05:15, 126. Titeux Catherine 01:05:17, 127. Davister Danaé 01:05:26, 128. Rizzo Victoria 01:05:28, 129. Collin Aurélie 01:05:36, 130. Slagman Ineke 01:05:58, 131. Rijpma Anna 01:05:58, 132. Sieswerda Yvonne 01:05:58, 132. Berger Laurent 01:06:14, 134. Berger Gwenaelle 01:07:09, 135. Yntema Janny 01:24:32, 136. Massart Amandine 01:26:20, 137. Juhasz Lindsay 01:39:42, 138. Duchesne Christophe 01:40:23

18 kilomètres

1. Riquet Benjamin 01:20:48, 2. Lallemand Geoffrey 01:23:40, 3. Anciaux Mathias 01:25:08, 4. Tripnaux Julien 01:29:56, 5. Bastin Valery 01:30:45, 6. Boreux Jean-François 01:31:41, 7. Laoureux Denis 01:33:20, 8. Surahy Franck 01:33:33, 9. Paulissen Cédric 01:34:50, 10. Wiart Yves 01:35:45, 11. Arnould Jerome 01:36:59, 12. Ponthiere Bertrand 01:37:26, 13. Boreux Jeremy 01:37:48, 14. Bacquet Michael 01:37:55, 15. Dedocq Sébastien 01:38:30, 16. Slaedts Mathieu 01:38:55, 17. Berte Tanguy 01:39:20, 18. Mathot Patrice 01:40:07, 19. Van Hooijdonk Mathieu 01:40:16, 20. Louis William 01:40:25, 21. Corouge Christophe 01:40:53, 22. Dambroise Yves 01:41:30, 23. Comté Justin 01:42:17, 24. Dutoit Johan 01:42:34, 25. Mathieu Laurent 01:42:44, 26. Roland Damien 01:42:49, 27. Moreau Nathan 01:43:05, 28. Daron Michaël 01:43:35, 29. Baudelet Mattéo 01:43:42, 30. Gossiaux Julien 01:43:51, 31. Lambot Ronald 01:44:02, 32. Debras Bruno 01:46:21, 33. Berben Remi 01:48:07, 34. Lahaut Steve 01:49:15, 35. Hustin Jonathan 01:49:22, 36. Petitjean Thomas 01:49:27, 37. Leclercq Gaspard 01:50:08, 38. Lichtherte Éric 01:50:35, 39. Grevesse Stéphanie 01:51:22, 40. Vandeuren Benoit 01:51:24, 41. Leonet Maxime 01:52:22, 42. Dubois Pascal 01:53:44, 43. Bouty Xavier 01:53:45, 44. Lissoir Louise 01:53:45, 45. Farineau Florentin 01:53:57, 46. Hubert Pascal 01:53:59, 47. Nguyen Benoit 01:54:52, 48. Bollens Benjamin 01:54:53, 49. Jusnot Adrien 01:56:19, 50. Dessoy Harold 01:56:36, 51. Piron Denis 01:56:37, 52. Meurice Léo 01:56:48, 53. Cuvelier Serge 01:57:17, 54. Coleau Pierre 01:58:16, 55. Lorent Vincent 01:58:23, 56. Baiana Gianni 01:58:53, 57. Pierard Valerie 01:58:54, 58. Englebert Pierre-Yves 01:59:43, 59. Martin Julie 01:59:53, 60. Brouwer Willy 02:00:27, 61. Embrechts Antoine 02:00:48, 62. Vergé Julien 02:00:54, 63. Godart B Junior J 02:01:24, 64. Gilson Nestor 02:01:55, 65. Dublet Lionel 02:01:55, 66. Baudeau Julien 02:03:50, 67. Frennet Guillaume 02:04:15, 68. Wansard Marie 02:06:19, 69. Monteyne Nathalie 02:06:24, 70. Bado Mathieu 02:06:28, 71. Huaux Steeve 02:08:24, 72. Hermand Vanessa 02:10:05, 73. Hubert Annabel 02:10:17, 74. Thiroux Steffi 02:10:31, 75. Moïse Denis 02:10:31, 76. Martin Benoît 02:10:36, 77. Manderrier Jean-Claude 02:12:29, 78. Depre Daniel 02:12:54, 79. De Wasseige Marie 02:13:07, 80. Petralia Rinalda 02:13:32, 81. Joissains Éric 02:15:04, 82. Lambert Pascal 02:15:10, 83. Jadoulle Stéphanie 02:15:26, 84. Verpoorten Roger 02:15:27, 85. Teirlinck Hervé 02:15:34, 86. Sottiaux Karolien 02:15:35, 87. Toneatto Anne-Marie 02:15:58, 88. Dauvin Benjamin 02:16:01, 89. Lebrun Didier 02:16:50, 90. Léonet Marie Hélène 02:17:47, 91. Piron Florence 02:17:49, 92. Thirifays Denis 02:18:54, 93. Brodeoux Ann 02:20:33, 94. Rousseau Francis 02:22:12, 95. Evrard Didier 02:28:12, 96. Laforêt Stéphane 02:28:13, 97. Duchene Michelle 02:36:12