Arbitre: Ledda

Cartes jaunes: Van Wynsberghe, Litonge, Iglicki.

Buts: De Maeyer (0-1, 5e), Nadji (1-1, 16e), Gauchet (1-2, 22e), Choisez (1-3, 31e), Delooz (1-4, 47e), Dethier (1-5, 51e), Rousseau (1-6 pen., 67e).

TOURNAi: Gianquinto, Piéraert, Ivanof, Laaour, Holuigue (55eVan Wynsberghe), Gallo, Zanzan (69eLoucheur), Nadji (69eEl Ouahab), Destrain, Marigard (7eKragbe), Ze.

AISCHE: Rousseau, Dury (48e Iglicki), De Maeyer (39e Thirot), Grégoire, Michels, Joannès, Choisez, Delooz (69eLitonge), Catinus (69eLisman), Gauchet, Dethier (80eVan Den Abeele).

Dans de sales draps après cinq minutes à peine – De Maeyer peut tranquillement reprendre de la tête le corner de Dethier – on croyait les Sang et or remis sur les rails onze minutes plus tard. Nadji lancé par Zanzan gagnant calmement son duel avec le gardien Rousseau. Le nul suffisant pour le tour final était à nouveau d’actualité et les Tournaisiens n’allaient plus lâcher leur os. Croyait-on…

C’était sans compter sur des Aischois déterminés à ne pas stopper leur saison. Deux minutes après l’égalisation, Gianquinto sauvait la mise en détournant un obus de Delooz. C’était aussi sans compter avec le gâchis offensif tournaisien: Ze avait la possibilité unique de donner l’avantage à ses couleurs sur un corner de Gallo mais sa tête file à côté. Cruelle erreur parce que Gauchet parti en contre se montre beaucoup plus… adroit. Ze a deux possibilités de remettre les pendules à l’heure mais sa reprise de la tête est détournée alors qu’il galvaude ensuite un ballon de but immanquable. Punition immédiate avec un Choisez qui tend la jambe pour battre Gianquinto sur un centre de Catinus. Destrain lance Kragbe à la rencontre de Rousseau histoire de relancer le suspense mais l’ailier expédie le ballon à côté. Delooz fait 1-4 à la 47e tuant définitivement le suspense suivi par Dethier quatre minutes plus tard sur coup franc! Van Wynsberghe accroche Delooz à la 67e, le gardien Rousseau complète l’humiliation qui aurait été plus lourde sans une double parade de Gianquinto devant Lisman et Dethier.