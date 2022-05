Petit-Waret s’offre le titre en s’imposant contre Taviers (3-0) malgré la victoire d’Ohey contre Arquet (2-1).

Les autres résultats: Grand-Leez- Rhisnes 0-1; Bossière- Flawinne 3-1; Loyers- Saint-Germain 5-4.

Emines- Fernelmont n’a pas eu lieu suite à un forfait des visiteurs.

Le match opposant Andoy à Leuze n’a pas eu lieu suite à un forfait d’Andoy.

P3

Biesme surprend Moustier (0-3).

Ligny se balade face à Frontières (10-0).

Les autres résultats: Walcourt- Lustin 1-7; Somzée- Couvin 1-3; Pesche- Denée 5-0;

Philippeville- Gimnée 3-1; Falisolle- Thy-le-Château 0-2.

P3C

Onhaye s’offre la tranche (28 points sur 30) en s’amusant face à Achêne (10-1).

Assesse accroche Vencimont dans un match riche en buts (5-3).

Les autres résultats: Ardennaise- Miécret 2-2; Dinant- Bièvre 4-1; Mesnil- Houyet 2-3; Dinantaise- Condrusien 0-1; Sorée- Rochefort 2-3.

Privés de nombreux éléments, Haversin ne s’est pas déplacé à Dion.

P4A

Ham et Jambes se neutralisent (3-3).

Taviers se joue de Wépion (3-2).

L’autre résultat: Emines- Namur 1-3.

Bois-de-Villers s’impose suite à un forfait d’Eghezée.

Flawinne a déclaré forfait face à Onoz.

P4B

Tamine balaye Moustier (10-0).

Spy s’impose face à Jemeppe (5-1).

L’autre résultat: Sauvenière- Lesve-Arbre 2-1.

Une épidémie de forfait s’est abattue sur cette série, aucun match n’a été joué entre Mazy et Ham (victoire de Mazy), Auvelais et Floreffe (victoire d’Auvelais), Malonne et Falisolle (victoire de Malonne).

P4C

Assesse sombre à Faulx (9-1).

Bonnevillle créé la surprise contre Ohey (5-1).

Les autres résultats: Lustin- Méan 2-1; Gesves- Jeunesse Sclaynoise 0-2.

Schaltin s’impose suite à un forfait d’Andenne.

Naninne gagne sans même jouer grâce à un forfait de Petit-Waret.

P4D

Hastière atomise Clermont (20-1).

Malgré une victoire de Tarcienne face à Profondeville (forfait de Profondeville), Nismes s’est largement imposé contre Olloy (11-0) ce qui lui permet d’être champion.

Les autres résultats: Viroin- Florennes 3-11; Saint-Gérard- Somzée 11-0; Feschaux- Philippeville 0-5; Thy-le-Château- Surice 3-2.

P4E

Sinsin (2e) recevait Ciney (1er), les visiteurs n’avaient besoin que du partage pour être champion, mais c’était sans compter sur une équipe de Sinsin combative qui a créé la surprise et qui a pris de la première place (2-1).

Gedinne se fait plaisir face à Ciergnon (9-0).

Les autres résultats: Han- Pondrôme 5-0; Rienne- Dinant 8-0; Pessoux- Yvoir 1-2;

Anseremme- Entente Sommenoise 7-1; Anhée- Leignon 3-0.