Loyers accroché à Beauraing mais quand même au tour final

Cartes jaunes: Delobbe, Mont, Mouton, Delens.

Buts : Collard (0-1 sur pen., 6e), Tadjenant (0-2, 23e), Cordioli (1-2, 34e; 3-3, 84e), Longin (1-3, 74e), Ansiaux (2-3, 75e).

BEAURAING : Delobbe, Feye (60e Suray), N. Dasty, M. Dasty, Diskeuve, De Becker (70e Fallon), Cordioli, Ansiaux, Minet, Mont, Mouton (88e Toupet).

LOYERS : Luyten, Crevits, Dandoy, De Geest, Tadjenant (60e Longin), Flamant (70e Richir), Collard, Devroye, Colard, Lamour (80e Delens), Mauléon.

Les hommes de Michaël Desille pourront nourrir des regrets après avoir été accrochés par des Beaurinois qui auront eu à cœur de terminer leur exercice 2021-2022 sur une bonne note. Dès l’entame du match, les visiteurs impriment leur rythme et poussent la défense beaurinoise à la faute via Collard, sur penalty. Peu après, le remuant Tadjenant met à profit un corner pour doubler la mise et mettre ses couleurs sur du velours. Mais les vaillants Beaurinois, qui ne comptent pas se laisser faire, réduisent le score avant la pause via leur goléador Julien Cordioli.

La seconde période est assez partagée. Il faut attendre le dernier quart d’heure pour voir Longin, servi par Richir, faire le break. Mais 1-3 à la 75en’est pas une avance suffisante pour les Namurois. Dans la minute suivante, Ansiaux atténue le score et garde Loyers sous pression. Les visiteurs, stressés par l’enjeu, reculent dangereusement et se mettent en difficultés. Cordioli se charge alors d’égaliser et d’arracher un nul, mérité au vu de la partie, et qui n’empêche pas Loyers d’aller au tour final.